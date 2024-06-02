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星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

記者蘇詠智／專題即時報導
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代永遠是外界矚目的焦點，但每個人看待自己的想法又都不盡然相同，有人不希望被視為只能靠爸媽，有人卻樂於承認從小到大是有獲得某些特權，也有人為自己貼上了爭議的標籤，毫不在意旁人眼光。

強尼戴普和凡妮莎帕哈迪斯的女兒掀起「星二代特權」論戰。（路透資料照片）
強尼戴普和凡妮莎帕哈迪斯的女兒掀起「星二代特權」論戰。（路透資料照片）

身為星二代是否享有很多特權，這個話題在近年引起激烈爭議，導火線就是強尼戴普的女兒莉莉蘿絲，她在受訪時大吐身為星二代常被認為靠爸媽的苦水，堅持自己不是沒有付出努力，結果不只自己靠打拚熬出頭的超級名模維多莉亞伽里蒂發長文砲轟，大多數的網友也不支持，她後來在此話題上變得低調不少，卻波及其他星二代必須時常面對這個問題。

莉莉蘿絲戴普掀起「星二代特權寶寶」的論戰。（路透資料照片）
莉莉蘿絲戴普掀起「星二代特權寶寶」的論戰。（路透資料照片）

伊森霍克和鄔瑪舒曼的女兒瑪雅，由於在「怪奇物語」第3季表現亮眼而走紅，坦言自己和雙親的關係很正面，不管旁人怎麼說都不影響。

瑪雅霍克並不以身為星二代、享有某些特權為恥。（路透資料照片）
瑪雅霍克並不以身為星二代、享有某些特權為恥。（路透資料照片）

她認為這世上當然有人值得更好的生活，或者她並不比他們值得，可是自己能夠很安於目前這樣的處境，如果有人要覺得她就是有一對好爸媽，她也OK，不會刻意想證明自己爬到現在的位子有多辛苦，算是星二代「特權寶貝」裡面頗能輕鬆面對的代表。

伊森霍克和鄔瑪舒曼的女兒和他們都保持正面的關係。圖／摘自IMDb
伊森霍克和鄔瑪舒曼的女兒和他們都保持正面的關係。圖／摘自IMDb

然而讓爸媽頭疼的星二代，也不乏其人。曾是影集圈片酬之王的查理辛，和「龐德女郎」丹妮絲理察茲婚姻破裂，兩人的大女兒珊蜜，突然表明要在OnlyFans推出色情影片謀生，還要大家稱她是「性工作者」，而不是「AV女優」，讓查理辛一度氣到痛罵丹妮絲，批評她沒把女兒教好。

查理辛（右）和丹妮絲理查茲的女兒靠色情內容賺錢。（路透資料照片）
查理辛（右）和丹妮絲理查茲的女兒靠色情內容賺錢。（路透資料照片）

珊蜜時不時就會在社群網站上透露會丟出更多的 OnlyFans情色內容，但知情人士表示，她其實最多就是挑逗觀眾，絕少露出什麼不該露的部位，每個月靠4000位訂戶可賺進8萬美元。她被推測只是想要氣一氣查理辛，查理辛年輕的時候也是風流不羈，常與應召女郎亂來，因而有不少網友覺得他其實也沒啥立場對珊蜜發火。

社群網站 龐德

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