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孫安佐又發聲 IG發文喊告：我們法院見

記者陳慧貞／即時報導
孫安佐更新IG發文。圖／摘自IG
孫安佐更新IG發文。圖／摘自IG

孫安佐日前在泰國疑似呼麻、私闖民宅被逮，事後媽媽狄鶯透露兒子被人下蠱，2日他除了出面受訪證實自己的確被下蠱外，並澄清自己到泰國除了旅遊其實有重要工作在身，便是為自媒體拍片取素材，而稍早前他也更新IG貼文再度發聲。

孫安佐被爆在泰發生脫序行為，新聞曝光後，引發一連串爭議，面對網友酸言酸語，1日他在直播中公開嗆聲網友要當面「討論一點哲學的東西」，不過，到了今早8時，他準時現身，卻來了大批媒體。他表明去泰國不是單純旅遊，而是為自媒體拍片，「我拍了很多片子，還沒公開的，全台灣都沒人拍得出來的片，我成功拍到了」，內容包括泰國潑水節，「還有和警察有關的片子，滿刺激的」，問他何時會上片？「等我開心的時候，我就上傳」。

孫安佐出面受訪，除了還原到泰國當地經歷的恐怖過程，至今想來都覺得痛苦，透露當時，「我在兩個不同的醫院待過，首先他把我綁在床上，給我施打一些我也不知道是什麼藥劑，應該是鎮定劑啊什麼的，然後再給我吸一些不明氣體，旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，一樣做一種類似像那種能量轉換的事情。」，全程20分鐘的訪問，他自曝有「PTSD」(創傷後壓力症候群)，隨即要媒體「不要再逼我了」即起身離開。

但稍早前，孫安佐更新貼文，PO出1張自己的獨照寫下「早上一起來，就得面對這一切，是能多好看。再說我嗑藥、吃鎮定劑，我們法院見。」，一字一句對於引發外界輿論感到不滿。

孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。記者沈昱嘉／攝影
孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。記者沈昱嘉／攝影
孫安佐曬獨照更新社群貼文。圖／摘自IG
孫安佐曬獨照更新社群貼文。圖／摘自IG

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