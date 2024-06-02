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布裘親生長女傳自己找律師要去父姓 父女和好無望？

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特的孩子紛紛和他切割。（路透資料照片）
布萊德彼特的孩子紛紛和他切割。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的親生長女喜蘿，在滿18歲生日這一天，提出法律申請要去掉父姓「彼特」，為布裘拖了快滿8年的婚變，丟下新的震撼彈。在此之前，八卦媒體都把喜蘿看成是最依戀父親的布裘小孩代表，還稱她等到18歲、可以自己作主，就會搬去跟布萊德彼特一起住，哪知道事實天差地遠。英國「每日郵報」挖出更殘酷的真相：喜蘿是自己花錢找律師提出申請，就算裘莉想攔都攔不住。

喜蘿此舉，戳穿了世人對布裘戀曲殘存的美好記憶，布萊德彼特對這個親生長女向來在訪問中讚嘆有加，想不到喜蘿巴不得趕快跟他徹底切割。外界怪罪裘莉處心積慮破壞孩子們和小布的關係，但這畢竟是喜蘿自己的決定。目前布裘的6個小孩，剩親生小兒子諾克斯尚未公開和他決裂，可是在家裡兄弟姊妹全部偏向媽媽的情況下，他背棄父親只怕遲早也會發生。

在布裘婚變後，裘莉取得孩子們主要監護權，布萊德彼特只有探視權，可是孩子們常常陪媽媽出席各種活動，卻幾乎沒在父親的新片首映會上見面。

各方曾推論，裘莉能夠成功以布萊德彼特上一段婚姻的緋聞小三之姿上位成正宮，關鍵就在小布渴望當父親，卻和那時妻子珍妮佛安妮絲頓始終沒辦法達成「做人」共識。而現在布裘徹底撕破臉，裘莉就拿小布曾最在乎的孩子給予重擊，令人更好奇兩人為何鬧到磨光所有的愛、只剩深深的恨？

安琪莉娜裘莉（左三）和孩子們都關係緊密，喜蘿（右二）也比外界以為的更偏向她。（路...
安琪莉娜裘莉（左三）和孩子們都關係緊密，喜蘿（右二）也比外界以為的更偏向她。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 小布

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