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白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

娛樂新聞組／即時報導
辛芷蕾的演技獲得一致好評，卻未入圍。(取材自微博)
辛芷蕾的演技獲得一致好評，卻未入圍。(取材自微博)

第29屆白玉蘭獎提名名單日前出爐，香港導演王家衛執導的「繁花」一舉獲得9項提名，無疑是最大贏家，但爭議也隨著劇方的一句「給三女主角都報名了」，以及老戲骨游本昌飾演的「爺叔」未能入圍男配，一一發酵。

眾所周知，「繁花」共有馬伊琍、唐嫣和辛芷蕾三位女主角，但最後只有唐嫣一人入圍視后提名名單，讓不少網友猜測，是不是劇組根本沒給另外兩人報名？結果引出「繁花」劇組出面說明，強調白玉蘭獎的申報系統雖然只能提名兩位女主角，但「給三位女主角都報名了」，但也因為這番話，讓網友炸鍋了。

有網友質疑，「劇組把特權說得清新脫俗，似乎並沒有意識到這是在破壞規則和走後門，直接影響了白玉蘭獎項名聲」、「白玉蘭的公信力呢？」、「這操作簡直是在規則邊緣試探」、「因為那兩家粉絲鬧了，劇方就出來說了」，還有人喊話白玉蘭官方重新評選女主角提名。

此外，在「繁花」中飾演「爺叔」的游本昌，出神入化演技獲得一致好評，但最終男配角提名卻不見他的名字，讓不少網友質疑「有沒有搞錯」。

對此，「繁花」劇方工作人員解釋，男配評選申報時，「本來第一個想到的就是游本昌老師」，但游本昌在兩個月前主動聯繫了劇組，提出不參與本次白玉蘭評獎申報，「讓更多年輕人能被觀眾和行業看到」。

劇方表示，經過慎重考慮，尊重游本昌本人的意願，並按照「繁花」角色重要性和戲分，申報了鄭愷、陳龍、董勇三位加入男配評選，最後由董勇入圍白玉蘭獎的提名。有網友大讚，「這才是老戲骨的風範」、「永遠的『爺叔』」。

「爺叔」游本昌未能入圍男配，跌破不少人眼鏡。(取材自微博)
「爺叔」游本昌未能入圍男配，跌破不少人眼鏡。(取材自微博)
馬伊琍在劇中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)
馬伊琍在劇中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

繁花 入圍 馬伊琍

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