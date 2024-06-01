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孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明

記者楊起鳳／即時報導
孫鵬、狄鶯遭爆料在北投診所外吵架。圖／摘自臉書
孫鵬、狄鶯遭爆料在北投診所外吵架。圖／摘自臉書

藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐4月份在泰國普吉島疑吸大麻、私闖民宅遭到屋主報警進而送醫登上泰國媒體，事發後狄鶯更揚言和夫家槓上，將在兒子好一點後和孫鵬離婚。孫安佐今日開直播以當事人身分表示遭到父親在水中下符，也對媽媽擅自對媒體發言失望，而今日又有媒體披露孫鵬和狄鶯兩人上月底在住家某診所外發生爭執，一家人似乎都失控。

據「中天新聞網」報導，上月28日孫鵬與狄鶯2人就站在北投某診所外針對「是否就醫」起了爭執。兩人針對「是否就醫」一事意見不同，孫鵬對狄鶯說「我們還是要給他支持！」，當場吵了起來，而次日孫鵬則跟著劇組赴台東拍攝，夫妻關係似乎出了問題。

孫安佐晚間開直播時直言對父親已經無話可說，因為爸爸在他房間內水中放滿符水，「這是對我下毒」、「我房間裡面所有的水都是，我全都扔了」。他說又再去買了新的水。當時網友有問父母是否要離婚？但孫安佐都未回應，也坦承自己在泰國被下蠱，之後還發出「不自殺聲明」。

孫安佐針對在泰國擅闖民宅一事，表示已向屋主道歉，因為誤認是親戚家才會擅自進入。對於近日紛紛擾擾，孫安佐強調聽當事人的話比較準，要粉絲別太聽信新聞，他也表示「我媽太愛我，所以常做一些很衝動的事情，想怪罪在其他人頭上」認為他被下蠱跟前女友無關。

孫安佐表示，自己從美國回來後，體驗過最好的生活、最糟糕的生活、最痛苦的生活，「我從地域過來，所以你說我還能怕什麼？」要不信的網友明天早上8點可以到北投去跟他挑戰、辯論。

孫安佐發出不自殺聲明。圖／摘自IG
孫安佐發出不自殺聲明。圖／摘自IG

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