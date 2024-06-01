婚姻持續被看衰 班珍「世紀婚禮」將變「世紀離婚」？

八卦雜誌封面稱珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克的婚姻將變成「世紀離婚」。圖／摘自In Touch

珍妮佛洛佩茲 與班艾佛列克 的「世紀婚禮」還不滿2年，就要以「世紀離婚」做為收場？針對各方近來不斷傳他們的婚姻將要破裂，原本還積極投入7月要開跑的巡迴演唱會的珍妮佛，終於決定臨時喊停，宣告巡演取消，要把時間用來多多陪伴孩子、家人與親友，幾乎只差沒承認就是婚姻出了大問題，讓她實在沒有心情離開班與孩子們到美國各地表演。

最早稱班珍婚姻即將破裂的「In Touch」雜誌，再爆珍妮佛沒有胃口，不相信和班艾佛列克隔了20年才復合還是走不下去，哀求班再給他們一次機會，可惜班已經鐵了心拒絕，認為自己快兩年前真的是傻了才會答應結婚。珍妮佛一向對演藝事業很看重，也早就定了今年夏天的巡演將是她頭號要務，她對粉絲表示自己真的很心痛也難過如此令大家失望，但她如果不是覺得這樣非常必要，是不可能做出這個決定。看得出來在她心中，婚姻危機已經很明顯比事業上的挫折更需要趕快解決。

「In Touch」將班與珍的個人資產做估計，他的身價約1億5000萬美元，儘管比她的4億美元少了一大截，卻也可以列入富翁名單，不需要跟她討贍養費過生活，兩人結婚前也有簽婚前協議，理論上應該能夠不鬧到撕破臉才分開，他們為了孩子們的觀感，也不會真的要弄到彼此都很難看。只是，這才是班的第2次離婚，卻可能是珍妮佛的第4次，她實在丟不起這個臉。