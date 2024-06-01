孫安佐開直播揭下蠱真相 被關6天過非人生活險被獻祭

孫安佐開直播說真相。圖／摘自IG

狄鶯和孫鵬的獨生子孫安佐才在社群上轟爸爸孫鵬偷偷在他水中放符水，隨後在快六點時開直播回覆網友提問，他拿出礦泉水水桶表示家中的水都被放符水，有問有問他是否被下蠱？他說：「有啊！我自己破了」並表示媽媽狄鶯說是因為前女友的關係才造成他這樣，他澄清：「干我前女友甚麼事？是我爸我媽想轉移注意力，我已經去買新的水了，女友當然是無辜的。」

孫安佐在直播中表示不是媽媽說的被四海幫的人下蠱，而是被泰國 的現代化醫生，他說：「我在醫院被人弄被打鎮定劑、灌不知名的氣體、靠我自己活下來的，沒人救我，我認真的生活也沒幹任何壞事，因為在那個現代化的醫院被泰國警方和現代化的巫醫想要進行一場能量轉換，這樣可以了嗎？」

他說自己差點被獻祭，自己也從沒來有精神病這回事，他說回想起那時候的經驗，每次都很痛苦 。有網友問他為何不離開家？他說這是他媽媽的家，他為何要走？而且「我還是愛我媽，我沒有討厭我媽啊，這房子我媽的不是我爸的 。」網友問他是否討厭爸爸？他則沒回應。

他說自己早就看過醫生，自己本身沒問題，有問題的是他的原生家庭，他說「我對我自己行為負責，我被關在一個奇妙的醫院差點被弄死，也被一個奇妙的機構關六天，還被綁在床上，每天過著非人的生活一樣。」他說事後也跟屋主道歉，還不夠負責嗎？從來沒要父母幫他收尾，「他們 說因為愛我，惡心！」

他說他媽媽跟媒體說的事情，一半事真的 一半是假的，「但我永遠只有真相，我就是事主，

我不服從我爸我媽，他們就想弄我。」隨後表示不信的網友可以約在北投見面辯論，之後就下線。