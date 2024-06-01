我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家：Fed降息只差一條件 最快這時候出手

慎防萊姆病 夏天戶外活動小心蜱蟲

孫安佐開直播揭下蠱真相 被關6天過非人生活險被獻祭

記者楊起鳳／即時報導
孫安佐開直播說真相。圖／摘自IG
孫安佐開直播說真相。圖／摘自IG

狄鶯和孫鵬的獨生子孫安佐才在社群上轟爸爸孫鵬偷偷在他水中放符水，隨後在快六點時開直播回覆網友提問，他拿出礦泉水水桶表示家中的水都被放符水，有問有問他是否被下蠱？他說：「有啊！我自己破了」並表示媽媽狄鶯說是因為前女友的關係才造成他這樣，他澄清：「干我前女友甚麼事？是我爸我媽想轉移注意力，我已經去買新的水了，女友當然是無辜的。」

孫安佐在直播中表示不是媽媽說的被四海幫的人下蠱，而是被泰國的現代化醫生，他說：「我在醫院被人弄被打鎮定劑、灌不知名的氣體、靠我自己活下來的，沒人救我，我認真的生活也沒幹任何壞事，因為在那個現代化的醫院被泰國警方和現代化的巫醫想要進行一場能量轉換，這樣可以了嗎？」

他說自己差點被獻祭，自己也從沒來有精神病這回事，他說回想起那時候的經驗，每次都很痛苦 。有網友問他為何不離開家？他說這是他媽媽的家，他為何要走？而且「我還是愛我媽，我沒有討厭我媽啊，這房子我媽的不是我爸的 。」網友問他是否討厭爸爸？他則沒回應。

他說自己早就看過醫生，自己本身沒問題，有問題的是他的原生家庭，他說「我對我自己行為負責，我被關在一個奇妙的醫院差點被弄死，也被一個奇妙的機構關六天，還被綁在床上，每天過著非人的生活一樣。」他說事後也跟屋主道歉，還不夠負責嗎？從來沒要父母幫他收尾，「他們 說因為愛我，惡心！」

他說他媽媽跟媒體說的事情，一半事真的 一半是假的，「但我永遠只有真相，我就是事主，

我不服從我爸我媽，他們就想弄我。」隨後表示不信的網友可以約在北投見面辯論，之後就下線。

泰國

上一則

台灣歌迷真的強 張學友連2晚讚不絕口：受過高深教育

延伸閱讀

孫安佐回應了 指控孫鵬「我爸想偷偷下毒」要出面受訪

孫安佐回應了 指控孫鵬「我爸想偷偷下毒」要出面受訪
汪小菲的飯店從S變M 網譏：想等他集齊26個字母

汪小菲的飯店從S變M 網譏：想等他集齊26個字母
孫安佐遭爆在泰國吸大麻 醫曝青少年成癮「1精神疾病風險增」

孫安佐遭爆在泰國吸大麻 醫曝青少年成癮「1精神疾病風險增」
那英比賽選錯歌？大走音 網友酸「擱淺」了

那英比賽選錯歌？大走音 網友酸「擱淺」了

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
五月天正在鳥巢舉辦演唱會。圖／相信音樂提供

五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光

2024-05-25 16:14
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴
洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名