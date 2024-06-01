台灣歌迷真的強 張學友連2晚讚不絕口：受過高深教育

張學友魅力迷倒眾多粉絲。圖／JDS提供

「歌神」張學友今（1）日晚在台北小巨蛋舉辦第2場「60+」世界巡迴演唱會，他前一天就讚台灣觀眾很有水準，在慢歌時會安靜欣賞，今他再讚台灣歌迷受過非常高深的演唱會教育，在他唱「我真的受傷了」時，台下安靜到讓他以為現場沒人，笑說：「我以為我在彩排！」

張學友說演唱「我真的受傷了」時，以為自己在彩排，「非常感謝大家那麼用心聽我們的演唱會，有很多部分是需要大家用心去聽的，可是這是演唱會對吧，是一個互動的節目，希望大家可以盡量地去享受今天的演唱會」。

他說有看新聞，知道許多粉絲朋友特地花時間排隊買票，讓他感激不已，「非常難買到票，真的嗎？那就請大家盡量放鬆，用你們的方法去享受今天的演唱會，如果今天真的忍不住想唱幾句，真的可以唱沒關係的」，更邀歌迷合唱一句「我真的受傷了」，「真的有受訓過，很棒非常整齊，感覺大家的節拍是很棒的」。

張學友也笑說，自己很少把麥克風遞出去給歌迷唱，「但到我這個年紀，如果把麥克風遞出去沒有聲音，真的會受傷的。我聽很多朋友說，非常感謝張學友，那麼多年一直陪著大家度過青春，我想說，大家千萬不要忘記我還在，我還在陪大家度過，有更多的青春的」。

63歲的他也反問自己還能做些什麼，「還是要做演唱會對吧？我還能唱對吧？唱得還不錯對吧？我還能跳對吧？」甚至邊講邊秀劈腿絕活，他笑說被抗議劈腿下去太快，來不及拍，「我現在已經下得很慢了，被投訴太多了，說慢慢的下，你們還是拍不到」，他邀歌迷下次再來拍，同時也承諾粉絲會繼續努力唱下去。