我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家：Fed降息只差一條件 最快這時候出手

慎防萊姆病 夏天戶外活動小心蜱蟲

台灣歌迷真的強 張學友連2晚讚不絕口：受過高深教育

記者梅衍儂／即時報導
張學友魅力迷倒眾多粉絲。圖／JDS提供
張學友魅力迷倒眾多粉絲。圖／JDS提供

「歌神」張學友今（1）日晚在台北小巨蛋舉辦第2場「60+」世界巡迴演唱會，他前一天就讚台灣觀眾很有水準，在慢歌時會安靜欣賞，今他再讚台灣歌迷受過非常高深的演唱會教育，在他唱「我真的受傷了」時，台下安靜到讓他以為現場沒人，笑說：「我以為我在彩排！」

張學友說演唱「我真的受傷了」時，以為自己在彩排，「非常感謝大家那麼用心聽我們的演唱會，有很多部分是需要大家用心去聽的，可是這是演唱會對吧，是一個互動的節目，希望大家可以盡量地去享受今天的演唱會」。

他說有看新聞，知道許多粉絲朋友特地花時間排隊買票，讓他感激不已，「非常難買到票，真的嗎？那就請大家盡量放鬆，用你們的方法去享受今天的演唱會，如果今天真的忍不住想唱幾句，真的可以唱沒關係的」，更邀歌迷合唱一句「我真的受傷了」，「真的有受訓過，很棒非常整齊，感覺大家的節拍是很棒的」。

張學友也笑說，自己很少把麥克風遞出去給歌迷唱，「但到我這個年紀，如果把麥克風遞出去沒有聲音，真的會受傷的。我聽很多朋友說，非常感謝張學友，那麼多年一直陪著大家度過青春，我想說，大家千萬不要忘記我還在，我還在陪大家度過，有更多的青春的」。

63歲的他也反問自己還能做些什麼，「還是要做演唱會對吧？我還能唱對吧？唱得還不錯對吧？我還能跳對吧？」甚至邊講邊秀劈腿絕活，他笑說被抗議劈腿下去太快，來不及拍，「我現在已經下得很慢了，被投訴太多了，說慢慢的下，你們還是拍不到」，他邀歌迷下次再來拍，同時也承諾粉絲會繼續努力唱下去。

上一則

眼睛吃冰淇淋 火辣名模只穿超短小比基尼走在紐約街頭

下一則

孫安佐開直播揭下蠱真相 被關6天過非人生活險被獻祭

延伸閱讀

張學友在台開唱 63歲劈腿證明不怕老

張學友在台開唱 63歲劈腿證明不怕老
大巨蛋演唱會難解？李四川講真話

大巨蛋演唱會難解？李四川講真話
張學友「60+」重返小巨蛋 三面舞台呈現 觀眾熱情高漲

張學友「60+」重返小巨蛋 三面舞台呈現 觀眾熱情高漲
杜德偉出道40年首攻蛋 用科技完成三代跨時空合唱

杜德偉出道40年首攻蛋 用科技完成三代跨時空合唱

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
五月天正在鳥巢舉辦演唱會。圖／相信音樂提供

五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光

2024-05-25 16:14
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴
洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名