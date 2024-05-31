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離婚後又有新歡？娜塔莉波曼最新緋聞男友竟是他

記者蘇詠智／即時報導
保羅麥斯卡演藝前途被看好，也讓前輩影后頗為賞識。（路透資料照片）
保羅麥斯卡演藝前途被看好，也讓前輩影后頗為賞識。（路透資料照片）

奧斯卡影后娜塔莉波曼今年3月才確定和出軌的腥夫班傑明離婚，才兩個多月就已經又有新歡，還是來頭不小的金獎新秀？她被拍到和曾主演「日麗」獲得奧斯卡影帝提名的愛爾蘭藝術片小王子保羅麥斯卡在倫敦近郊伊林斯頓的小酒吧門口抽菸、聊天，看起來彼此相談甚歡，緋聞不脛而走。

娜塔莉波曼與保羅麥斯卡從未有機會合作，她也大了保羅14歲，並不是會讓人聯想在一起的組合，不過她從少女時代成名開始，始終受到文青觀眾的喜愛，而保羅日前被「好萊塢報導」選為年輕影星中最當紅的新A咖，給他的封號是「藝術片王子」，顯然也是文青觀眾遠比一般大眾更熟識，從這點來看，娜塔莉和他也不會那麼不相配。兩人結緣的契機，是去年「綜藝報」撮合他們彼此互相訪問對方，讓他們有更加深了解彼此的良機，果然聊完之後，距離拉近不少，情誼快速成長，現在竟被傳出緋聞。

可是據專門報導名流八卦的TMZ，稱娜塔莉與保羅目前為止仍只是朋友，雖然保羅毫不掩飾對娜塔莉的仰慕，但更多的是對演藝界傑出前輩的景仰，娜塔莉則是欣賞保羅的演技實力，除了激賞對方的工作表現，他們尚未有更多的情愫。保羅今年下半年將有超級大片「神鬼戰士2」要推出，他會接棒上一集羅素克洛成為新要角，有機會讓更多觀眾認識他、進入Ａ級大牌的行列。對於這段最新「緋聞」，娜塔莉和保羅都沒有任何回應。

娜塔莉波曼（左）與保羅麥斯卡被拍到在酒吧外開心抽菸、聊天，被傳緋聞。圖／摘自Da...
娜塔莉波曼（左）與保羅麥斯卡被拍到在酒吧外開心抽菸、聊天，被傳緋聞。圖／摘自Daily Mail
娜塔莉波曼揮別偷腥夫之後，還沒承認有任何新對象。（路透資料照片）
娜塔莉波曼揮別偷腥夫之後，還沒承認有任何新對象。（路透資料照片）

緋聞 奧斯卡 好萊塢

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