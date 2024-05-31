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孫安佐被爆3進3出普吉島醫院 台商：是狄鶯把他領回

記者楊起鳳／即時報導
狄鶯(左起)、孫鵬、孫安佐。圖／聯合報系資料照片
狄鶯(左起)、孫鵬、孫安佐。圖／聯合報系資料照片

狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐又傳遭捕，網路上有影片拍到孫安佐在泰國呼麻被逮，他意識恍惚突闖入普吉島的民宅，光著上身還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃，讓屋主嚇壞，當場報警。孫鵬和狄鶯目前均選擇不回應，但據兩人好友表示，孫安佐原本因為感情分分合合最後再度分手情緒不佳才會入院，不過孫安佐似乎不認同這個說法，他在限動還罵家人把責任怪罪前女友，稱他們有病。

孫安佐2018年因在美國犯下恐怖威脅罪，11月羈押折抵刑滿後被驅逐出境返台，回台後經營YouTube頻道，2020年台灣檢察官以在美國犯行再起訴孫，2022年7月法院認定無審判權確定不受理。之後他乖乖在台灣接受教育，也展開副業，父母原本放下一顆心，卻不料近日又再惹事。

根據泰媒報導，4月25日一名台籍遊客前往泰國旅遊，因吸食大麻意識恍惚突闖入普吉島的民宅，他光著上身聞了椅套，轉身過後還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃，之後屋主報警將他送上車。並轉往醫院治療，根據「ETtoday新聞雲」引述在普吉島的台商說法，孫安佐出事共有3次，第一次是呼麻後闖入民宅，由於孫安佐僅精神恍惚未有攻擊行為，被警方逮捕後就送醫治療。

第2次也是神情恍惚闖入賣場內，同樣被警方帶走，而第3次則是他失蹤兩天，直到狄鶯赴泰國從醫院將他帶走。在地台商透露，孫安佐的保釋金是由台商會代繳，因為同是台灣人，加上孫安佐並沒有攻擊行為，罰金僅約500元泰銖（約13.60美元）。

據了解，孫安佐此次泰國行共有3男1女，是同行友人通知孫安佐父母來把他帶回台灣，而孫安佐爆出脫序行為，外傳疑似和網紅女友阿乃有關，狄鶯和孫安佐的友人受訪時表示，證實因為孫安佐和女友阿乃分分合合多次，兩人到泰國又再度吵架分手，導致孫安佐情緒受影響。但孫安佐傍晚發限動，PO出自拍照表示，「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐」。

至於孫安佐是否入院及狄鶯是否有前往泰國接回兒子？友人表示僅知道狄鶯有去泰國，但對上述說法存疑。

狄鶯(前左)、孫鵬與兒子孫安佐(後左)的女友阿乃曾一起聚餐並同框合照。圖／摘自臉...
狄鶯(前左)、孫鵬與兒子孫安佐(後左)的女友阿乃曾一起聚餐並同框合照。圖／摘自臉書
孫安佐疑似吸大麻闖民宅被警方逮捕。圖／摘自YT
孫安佐疑似吸大麻闖民宅被警方逮捕。圖／摘自YT
孫安佐不滿家人將責任怪罪前女友身上痛罵家人有病。圖／摘自IG
孫安佐不滿家人將責任怪罪前女友身上痛罵家人有病。圖／摘自IG

泰國 大麻 YouTube

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