張學友「60+」重返小巨蛋 三面舞台呈現 觀眾熱情高漲

張學友相隔6年在台灣開唱。圖／JDS提供

相隔6年首度重返小巨蛋，張學友「60+」今（31）日晚間在台北小巨蛋首唱，演唱會以三面舞台呈現，9場共吸金3億。

張學友神級歌聲與管弦樂、流行音樂，和現代芭蕾舞巧妙融合，挑戰他未曾嘗試過的表現形式，一開場，裸視3D的海浪視覺效果由平靜、澎湃到翻湧，現場1萬名觀眾屏息期待，頭戴禮帽、身穿披風的張學友隱身旭日光芒中，緩緩吟唱著「留住這時光」，4層樓高的樂手舞台，氣勢強大震撼人心；第2首歌「OHH LALA」他以一身皮衣皮褲酷登場，接著「馬路英雄」他站上復古跑車，「情不禁」節奏強烈搖滾，連續3首粵語歌引爆觀眾的熱情。

隨後空間瞬變，舞台上開啟了紅色大閘門，張學友換上深綠色西裝戴上紳士帽跳唱「交叉算了」，並以音樂話劇形式演繹「Double Trouble」，接著「情書」、搭配弦樂四重奏完美演繹「我真的受傷了」。

張學友的記憶力驚人，演唱會沒有提詞機，除了要記住整場20多首歌的歌詞，他還能一一唱名由音樂總監吳慶隆率領的52人大樂隊成員，邀請觀眾以掌聲為他們致上最高的謝意；加上20名芭蕾舞者和張學友自己，整晚演出共有73人在舞台上，陣仗龐大驚人。

除此之外，舞台變換成華麗的巴洛克歌劇 院空間，張學友一連演唱多首經典曲目「分手總要在雨天」、「祇想一生跟你走」、「一千個傷心的理由」等，時而唯美浪漫，時而氣派非凡，讓現場觀眾聽得如癡如醉。張學友再度換上純白西裝與身穿白色芭蕾舞衣的舞者，華麗而高貴的演唱自己另一創作的歌曲「過敏世界」。

在安可曲目，他帶來「秋意濃」、「她來聽我的演唱會」、「一路上有你」、「真愛」、「你最珍貴」，他大讚台灣觀眾：「大家都是非常好的觀眾，當我把麥克風遞出去你們會唱，當我在唱的時候 你們認真當一個聽眾，這是非常非常棒的觀眾，應該有訓練過吧！」

張學友也特別感謝台灣粉絲：「因為台灣這裡可能我的廣東歌大家不太熟悉，可是因為這是本人的60+演唱會，我很想把過去到現在的張學友給大家聽一下，因為我一開始是唱廣東歌的，可能大家不知道。」他隨後自我吐槽：「會不知道嗎？」