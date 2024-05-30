白玉蘭入圍名單公布… 「胡歌主演」這部片獲9項提名成大贏家

王陽排名三番男主角，卻入圍最佳男主角。(取材自微博)

第29屆上海白玉蘭獎入圍 名單30日出爐，胡歌 、唐嫣主演的熱播劇「繁花 」橫掃9項提名，包括視帝視后、最佳導演、最佳男女配角以及最佳電視劇等，而「追風者」、「漫長的季節」、「南來北往」、「不完美受害人」等熱門大劇也紛紛入圍，可說是符合不少粉絲預期。

這次獲最佳男主角提名者除了胡歌，還包括王陽、王仁君、范偉、丁勇岱等，可說是青年演員和老戲骨的較量。憑著「繁花」再攀演藝高峰的胡歌，曾在2016年以「瑯琊榜」拿下視帝，之後雖然也有二度獲提名，但都無緣獲獎，這次以「寶總」一角再度入圍，讓粉絲相當興奮。

另外兩位老戲骨范偉和丁勇岱演技有目共睹，這次分別以「漫長的季節」、「南來北往」入圍，但從最佳男主角提名不難看出來，白玉蘭已打破所謂番位，只要是主角都可以評選。

最佳女主角方面則分配均勻，70、80、90女星都有入圍。除了在「繁花」中扮演「汪小姐」表現亮眼的唐嫣呼聲響亮，影后周迅也是網友議論話題。據悉，這是周迅繼2015年「紅高粱」奪獎後的再度入圍。其他三位入圍者則是任素汐、閻妮和楊紫，其中楊紫是第一次入圍視后。

最佳男配角競爭也很激烈，包括老戲骨董勇和寧理，以及「配角專業戶」廖凡、實力派青年演員董子健；女配角則由范湉湉憑、陳沖、姜妍、倪虹潔、宋佳等人競爭。

隨著白玉蘭獎入圍名單的公布，也掀起不少質疑聲音。其中以王一博沒有獲提名爭議最大，因為憑藉「追風者」入圍最佳男主角的王陽，其實並非一番男主角，從排名可見，他應該只是三番男主角，真正的一番男主角是王一博。