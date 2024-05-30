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周杰倫結婚後歌曲沒故事感？ 博恩點出背後關鍵原因

記者葉君遠／即時報導
胡瓜訪問博恩。圖／承影提供
胡瓜訪問博恩。圖／承影提供

綜藝大哥胡瓜開YouTube頻道「下面一位」做得有聲有色，網友喜歡，紛紛留言果然不愧綜藝大哥，主持功力深厚，這次訪問博恩，也道出喜劇演員背後的內心世界。

「下面一位」日前發布新片，找來火紅喜劇演員博恩，以及精神科醫師陳烱鳴，來聊聊關於喜劇演員。節目中開頭就對博恩發起挑戰，送上小學一年級到小學六年級的造詞造句考卷，考驗喜劇演員博恩的反應力。沒想到連胡瓜都還沒看懂題目，博恩就秒答，優秀的表現讓胡瓜不禁讚嘆：「你反應力也太快了吧！」。

談到也是經營網路自媒體，面對酸民的留言是否會走心？博恩坦言，其實喜劇演員在找材料的時候，就是要在大家都覺得正常的地方找到哪裡有問題，藉此借題題發揮，所以喜劇演員相對來說都是高敏感的人。而常常需要承受負面留言、或是一些謾罵的文字，他就曾收過難聽的私訊留言，對方惡毒攻擊他「好了啦！垃圾富二代」「說真的，希望你們這種富二代都可以死光」等。

博恩對此也嘲諷表示，有些喜劇演員大多數都會裝作一副不在乎的模樣，但其實內心絕對在乎，直言：「別再裝了！」

在節目中博恩向胡瓜透露，他喜歡傷害自己，所以會將酸民留言截圖放在手機中，因為他認為過得太快樂的人創作不出好東西。開玩笑舉例表示像是有昆凌之後的周杰倫，暗指結婚後的周董幸福甜蜜，歌曲不像過往有許多故事感。

博恩也趕緊緩頰表示：「我是周杰倫鐵粉！」，現在的歌沒有不好，只是他個人比較喜歡過往經典的歌曲。

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