NMIXX校慶音響故障自救展實力 學生踢爆造假公司回應了

南韓 女團NMIXX日前到大學校慶表演，過程中音響故障，成員立即接著往下唱，成功自救展現歌唱實力，同時也炒熱現場氣氛。不料表演結束後學生出面爆料音響出問題是事先安排好的，而公司也在今天發出聲明回應。

人氣女團NMIXX日前受邀到新韓大學（音譯／신한대학교）校慶開唱，不料在表演〈DICE〉一曲時音響設備出狀況，讓唱跳表演瞬間變成無伴奏表演，成員們當機立斷接著演唱，最後也完美展現舞台實力，成功化解此次音響危機。事件曝光後不少粉絲及網友都痛罵學生會方面失誤，不過學生們則紛紛爆料音源有問題是公司安排的，立刻引起網上熱議。

而NMIXX所屬經紀公司JYP Entertainment SQU4D部門也在今日發表聲明證實此事，表示與主辦方共享內容並證實使用此次活動用的音源，並坦言為了自然呈藝人臨場反應，並沒有事先通知NMIXX成員們；最後向觀眾及粉絲表達歉意，承諾未來不會再犯。

聲明曝光後引起粉絲強烈不滿，「自導自演讓團體翻車有比較好嗎？」、「JYP現在也為了宣傳不擇手段」、「無辜被罵的學生太可憐了」。

JYP Entertainment SQU4D部門聲明全文：