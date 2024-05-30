NMIXX校慶音響故障自救展實力 學生踢爆造假公司回應了
南韓女團NMIXX日前到大學校慶表演，過程中音響故障，成員立即接著往下唱，成功自救展現歌唱實力，同時也炒熱現場氣氛。不料表演結束後學生出面爆料音響出問題是事先安排好的，而公司也在今天發出聲明回應。
人氣女團NMIXX日前受邀到新韓大學（音譯／신한대학교）校慶開唱，不料在表演〈DICE〉一曲時音響設備出狀況，讓唱跳表演瞬間變成無伴奏表演，成員們當機立斷接著演唱，最後也完美展現舞台實力，成功化解此次音響危機。事件曝光後不少粉絲及網友都痛罵學生會方面失誤，不過學生們則紛紛爆料音源有問題是公司安排的，立刻引起網上熱議。
而NMIXX所屬經紀公司JYP Entertainment SQU4D部門也在今日發表聲明證實此事，表示與主辦方共享內容並證實使用此次活動用的音源，並坦言為了自然呈藝人臨場反應，並沒有事先通知NMIXX成員們；最後向觀眾及粉絲表達歉意，承諾未來不會再犯。
聲明曝光後引起粉絲強烈不滿，「自導自演讓團體翻車有比較好嗎？」、「JYP現在也為了宣傳不擇手段」、「無辜被罵的學生太可憐了」。
JYP Entertainment SQU4D部門聲明全文：
「大家好，這裡是SQU4D。NMIXX新韓大學慶典舞台音響事故是為了增強慶典現場氣氛而進行的活動，與主辦單位共享內容並使用了活動用音源。然而，為了確保自然的呈現，我們沒有提前與NMIXX成員分享此資訊。我們對於沒有考慮到這起事件可能給觀眾和粉絲帶來的混亂和不便表示歉意，我們將注意並防止未來再次發生這種情況。我們再次向校慶現場支持NMIXX的觀眾和粉絲致歉，謝謝。」
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