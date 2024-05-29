王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

在熱播劇「慶餘年2」中擔任配角的女星王楚然，日前才因「假笑」演技登上熱搜，被嘲是該劇第一個翻車的。近日，王楚然又因一段下戲後對粉絲「假笑後臭臉」的視頻引起熱議。不過，王楚然針對此事在線回應，「確實臉很臭，但我真的沒有不高興」。

畫面中可見，王楚然頂著古裝妝髮、搭配灰色西裝套裝從一間房子走了出來，她大步朝保母車走去，助理則在一旁幫她撐傘。王楚然見到迎接她的粉絲們，先是微笑了一下，還手比半心，但不出3秒立馬變臭臉，還用舌頭頂了一下腮幫子，表情變化全被拍下PO上社群平台。

王楚然的反差表情讓不少網友直酸，「一點禮貌都沒有的感覺」、「要不就别營業直接走過去 ，要不就正常點 ，别假笑完又頂腮翻白眼的，顯得人品有問題」、「她為什麼老有這種刻薄表情」，但也有網友為她緩頰，表示「不笑也要管，你們管真寬」、「有人天生臭臉，不是故意的」、「這假笑挺可愛的」。

沒想到隔天，王楚然再被PO出路透視頻，這次她似乎秒變「假笑女孩」，不但沒有臭臉，還時時刻刻都將笑容掛在臉上。但有網友看了說，「這感覺更假，還不如不笑」。

據悉，五官精緻、氣質脫俗的王楚然，因2016年演出古裝劇「將軍在上」中出傾國傾城的「表妹」柳惜音，打開知名度，之後陸續參演多部連續劇，去年更與人氣男星楊洋演出「我的人間煙火」，因此聲勢大漲。