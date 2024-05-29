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參加兒子畢業典禮 哈林度過「開心紐約3日遊」

記者林怡秀／即時報導
乱彈阿翔(左起)、哈林庾澄慶、魏如萱和陳君豪出席樂團選秀節目「一起聽團吧」開錄記者會。圖／東森綜合提供
乱彈阿翔(左起)、哈林庾澄慶、魏如萱和陳君豪出席樂團選秀節目「一起聽團吧」開錄記者會。圖／東森綜合提供

由東森電視聯合公視+共同投資的樂團選秀節目「一起聽團吧」今舉辦開錄記者會，節目由哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔及陳君豪擔任聽團大大，喬瑟夫則擔任節目MC。4位聽團大大將因應節目賽制進行選團、講評及淘汰。風格截然不同的4位大大皆有樂團底子，各自帶領自己的戰隊邁向冠軍獎金100萬。

庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔及陳君豪被問到主要依照樂團的哪些特質選團時，陳君豪竟說：「我就挑女主唱啊！」超誠實反應笑翻全場。記者會主持人喬瑟夫也直接請台下32強樂團「以尖叫聲」來表示自己想加入哪一位大大的戰隊，這竟激起庾澄慶的勝負欲，耍狠笑說：「敢不尖叫試試看啊！」

令人意外的是，當問到哪個樂團想加入陳君豪戰隊時，台下鴉雀無聲，喬瑟夫尷尬再CUE一次卻還是毫無反應，這時稍早因衣服拉鍊有點問題，先到後台處理的魏如萱，突然拿著超大蛋糕走上台，原來今天正是陳君豪的生日，大家特意設計整人橋段，事後陳君豪也表示：「其實他最害怕的就是過生日！」此外，哈林也被問到去美國參加小哈利的畢業典禮心情如何時，他表示：「開心的紐約3日遊，雖然還是有些旅途疲憊，但跟小哈利一起去看表演、共餐都相當愉快！」

哈利 投資

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