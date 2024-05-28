房時爀曾說「踩爛aespa」 她們直球對決這樣回答

aespa沉穩面對新聞風波。圖／SM Entertainment提供

韓國人氣女團aespa出道四年來首次推出正規專輯，雙主打歌之一〈Supernova〉佔據韓國各大音源平台榜單冠軍寶座。她們昨舉辦SHOWCASE記者會，被媒體直接提問關於捲入HYBE內部鬥爭的問題，但aespa似乎已經做好準備，沉穩地應答，不讓八卦繼續發酵。

aespa的成員WINTER在介紹作品時表示：「因為aespa的色彩鮮明，整合了出道至今發行的歌曲，與工作人員埋頭思考最符合aespa的到底是什麼，將重點放在這些方面，著手進行準備。」

KARINA也說此次對主打歌十分有信心，笑稱WINTER曾以「土味」來形容主打歌〈Armageddon〉，因為一開始聽可能會覺得乾澀，但越聽會越上癮。

正巧〈Armageddon〉歌詞講述「aespa在平行世界裡遇到各自不同的我，而面對著無限的可能性，才能成就完整的我」，貫穿「只有我才能定義我自己」的專輯主題。面對HYBE內鬥風波中，房時爀曾問閔熙珍 「（NewJeans ）能踩爛aespa吧」，意外證實她們是女團強勁對手。對此，KARINA坦言已經聽聞此事，身邊的人也都議論紛紛，不過她們還是把工作重心放在正規專輯的準備上。

WINTER聽到媒體提問時忍不住笑出來，但很快大方回應：「沒有想太多，只覺得這次的正規專輯會很順利。」確實她們出輯後，〈Supernova〉席捲各大音樂排行榜，NINGNING表示：「很開心能夠取得好成績，一直懷著感恩的心，感謝公司人員與粉絲們，會更加努力報答。」