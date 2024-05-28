我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藥價昂貴、自付開銷變重 美國癌症患者陷財務困境

AIT華府總部宣布 谷立言將接台北處長

房時爀曾說「踩爛aespa」 她們直球對決這樣回答

記者李姿瑩／台北即時報導
aespa沉穩面對新聞風波。圖／SM Entertainment提供
aespa沉穩面對新聞風波。圖／SM Entertainment提供

韓國人氣女團aespa出道四年來首次推出正規專輯，雙主打歌之一〈Supernova〉佔據韓國各大音源平台榜單冠軍寶座。她們昨舉辦SHOWCASE記者會，被媒體直接提問關於捲入HYBE內部鬥爭的問題，但aespa似乎已經做好準備，沉穩地應答，不讓八卦繼續發酵。

aespa的成員WINTER在介紹作品時表示：「因為aespa的色彩鮮明，整合了出道至今發行的歌曲，與工作人員埋頭思考最符合aespa的到底是什麼，將重點放在這些方面，著手進行準備。」

KARINA也說此次對主打歌十分有信心，笑稱WINTER曾以「土味」來形容主打歌〈Armageddon〉，因為一開始聽可能會覺得乾澀，但越聽會越上癮。

正巧〈Armageddon〉歌詞講述「aespa在平行世界裡遇到各自不同的我，而面對著無限的可能性，才能成就完整的我」，貫穿「只有我才能定義我自己」的專輯主題。面對HYBE內鬥風波中，房時爀曾問閔熙珍「（NewJeans）能踩爛aespa吧」，意外證實她們是女團強勁對手。對此，KARINA坦言已經聽聞此事，身邊的人也都議論紛紛，不過她們還是把工作重心放在正規專輯的準備上。

WINTER聽到媒體提問時忍不住笑出來，但很快大方回應：「沒有想太多，只覺得這次的正規專輯會很順利。」確實她們出輯後，〈Supernova〉席捲各大音樂排行榜，NINGNING表示：「很開心能夠取得好成績，一直懷著感恩的心，感謝公司人員與粉絲們，會更加努力報答。」

NINGNING也說，比起和對手競爭，aespa更想超越過去的自己，「每個藝人都有獨特的色彩與魅力，無法被比較也無法被取代」。

aespa沉穩面對新聞風波。圖／SM Entertainment提供
aespa沉穩面對新聞風波。圖／SM Entertainment提供

閔熙珍 NewJeans

上一則

傳將在台北大巨蛋開唱 周杰倫這麼回應

延伸閱讀

Apple Music百大專輯榜冠軍揭曉 一站收藏所有專輯

Apple Music百大專輯榜冠軍揭曉 一站收藏所有專輯
楊乃文挑戰再封后 入圍8項 金曲大贏家

楊乃文挑戰再封后 入圍8項 金曲大贏家
行走CD林俊傑 挑戰金曲3度封王

行走CD林俊傑 挑戰金曲3度封王
滅火器、告五人…金曲最佳樂團廝殺激烈

滅火器、告五人…金曲最佳樂團廝殺激烈

熱門新聞

金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓

裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿