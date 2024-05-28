變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

對不少歐美人士來說，和舊愛分手後還可以當朋友，但流行樂的天之驕女泰勒絲 ，就不一定能跟前男友都繼續做朋友。去年和她結束了6年感情的英國英俊小生喬歐文，就是她還沒辦法平心靜氣面對的對象之一，在他們分手後，她的好友「死侍」萊恩雷諾斯與「花邊教主」布蕾克萊佛莉馬上停止在社群網站 上退追喬歐文，擺明劃清界線，同樣也跟泰勒絲是朋友的艾瑪史東，卻不能夠照作，因為她的新片「憐憫的種類」主要演員之一，就是喬歐文。

根據專門報導名人八卦的「Life & Style」雜誌，艾瑪史東深知被夾在泰勒絲與喬歐文之間，必須要很小心的處理，雖然前者是她的朋友，後者卻是她的同事，彼此還要一起碰面為新片宣傳，所以她不能像萊恩與布蕾克一樣馬上疏遠喬歐文，還在「連憫的種類」在坎城影展 的記者會上表示：「我愛喬。我們在片子裡有一些很灰暗的對手戲，我覺得和他合演非常的安心，因為他是大家所能碰到最貼心的人了。」