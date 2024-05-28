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變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

對不少歐美人士來說，和舊愛分手後還可以當朋友，但流行樂的天之驕女泰勒絲，就不一定能跟前男友都繼續做朋友。去年和她結束了6年感情的英國英俊小生喬歐文，就是她還沒辦法平心靜氣面對的對象之一，在他們分手後，她的好友「死侍」萊恩雷諾斯與「花邊教主」布蕾克萊佛莉馬上停止在社群網站上退追喬歐文，擺明劃清界線，同樣也跟泰勒絲是朋友的艾瑪史東，卻不能夠照作，因為她的新片「憐憫的種類」主要演員之一，就是喬歐文。

根據專門報導名人八卦的「Life & Style」雜誌，艾瑪史東深知被夾在泰勒絲與喬歐文之間，必須要很小心的處理，雖然前者是她的朋友，後者卻是她的同事，彼此還要一起碰面為新片宣傳，所以她不能像萊恩與布蕾克一樣馬上疏遠喬歐文，還在「連憫的種類」在坎城影展的記者會上表示：「我愛喬。我們在片子裡有一些很灰暗的對手戲，我覺得和他合演非常的安心，因為他是大家所能碰到最貼心的人了。」

如此明白的稱讚喬歐文，難道不怕泰勒絲生氣？該雜誌稱艾瑪是為了避免之後與喬在宣傳時再碰面徒增尷尬，還表示泰勒絲也能諒解這一點。不過英國「每日郵報」則報導該片劇組一堆人在坎城活動結束當晚開趴，包括導演尤格藍西莫在內，卻唯獨沒見到喬歐文，且尤格藍西莫宣告新片還要跟艾瑪史東合作，卻沒有表示要不要再找喬歐文，該報標題聳動寫道：「泰勒絲的詛咒？」網友則回應：「不要這樣講，哪有什麼泰勒絲詛咒，而且喬歐文看起來似乎是個好人，別騷擾他啦。」

泰勒絲不是跟每一位舊愛都能變成友。（歐新社資料照片）
泰勒絲不是跟每一位舊愛都能變成友。（歐新社資料照片）
艾瑪史東（右三）和喬歐文（左四）中間夾了個威廉達佛，保持安全距離。（路透資料照片...
艾瑪史東（右三）和喬歐文（左四）中間夾了個威廉達佛，保持安全距離。（路透資料照片）

泰勒絲 社群網站 坎城影展

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