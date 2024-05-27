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打著「吳孟達遺作」名號… 出場卻不到5分鐘？ 挨轟「騙票房」

娛樂新聞組／即時報導
吳孟達在「變體」中出場時間極短。(取材自微博)
吳孟達在「變體」中出場時間極短。(取材自微博)

香港資深男演員吳孟達2021因肝癌過世，他與「喜劇天王」周星馳合作過多部電影，吸粉無數。近日，網路電影「變體」打著「吳孟達遺作」噱頭上映，卻被網友踢爆，他真正出鏡的時間根本不到5分鐘，讓不少觀眾氣到在彈幕上齊刷「退錢」。

由譚耀文和代斯主演的「變體」早在2019年就拍攝，吳孟達在片中只是「友情演出」，戲分非常少，沒想到時隔5年，該片竟打著吳孟達的名氣上映，片尾還秀出了本片懷念吳孟達先生的字幕。對此，網友紛紛吐槽「消費故人」、「騙票房」、「有種被騙的感覺」，甚至有人直指，「幼稚園編劇+三流導演+尷尬的演技」。

「變體」是一部科幻電影，講述人工智慧發生變異，取代了人類控制地球，並展開人類清除行動，倖存的人類團結在一起，組成反抗軍，拿著簡陋武器，與人工智慧軍隊決一死戰。該片製作成本僅800萬人民幣。

有網友分析，「變體」擺明因為當年「流浪地球」大賣而跟風拍攝，更找來同樣有份客串「流浪地球」的吳孟達參演一角，希望提升關注度。

眾所周知，吳孟達是港片中的「金牌綠葉」，他和周星馳合作的「賭聖」、「逃學威龍」、「九品芝麻官」、「食神」、「威龍闖天官」等多部電影，至今仍是許多影迷心目中的經典。

吳孟達病逝後，周星馳曾在社群平台上被問到，有什麼話想對已過世的老搭檔吳孟達（達叔）說，他坦言，很後悔當初沒有當面說一句「I Love you」表達感謝，真情流露感動了不少網友。

吳孟達 周星馳 人工智慧

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