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被酸民嫌太瘦 美魔女忍不住開嗆「夠了」

記者蘇詠智／即時報導
凱特貝琴薩年過50仍亮麗，是西洋「美魔女」代表。圖／摘自IG
凱特貝琴薩年過50仍亮麗，是西洋「美魔女」代表。圖／摘自IG

年過半百還能保持豔麗的外表，不是大家都能做到。然而英國「美魔女」凱特貝琴薩，不是被懷疑進醫院偷偷做了整形手術，就是被酸民嫌「太瘦」，氣得她直接回嗆：「真的夠了！」

凱特貝琴薩最近要投入一部新片「Stolen Girl」拍攝，該片的時代背景定在1990年代，她也開心發布穿上戲服在休息車內的畫面，結果有人就留言寫道：「真的很抱歉不得不這麼說，妳不覺得妳看來有點瘦嗎？妳以前都能達到很好的平衡，但當妳的顴骨露出來的這麼明顯，就失去平衡了…」

這番話讓凱特貝琴薩徹底被激怒，她表明從去年到今年，不但繼父和媽媽都生病，她都要去醫院照顧，繼父最後在今年稍早去世，讓她自從5歲發現親生父親因為心臟病發作而猝逝的遺體後，要再一次面對另一個父親的死亡，早就心力交瘁，然後她養了快19年的貓，也在去年離世。這麼多的壓力，讓她食道和胃之間破了個洞、造成時不時吐血，因此進了醫院6周。可能就是這些事情造成她體重下降，至於旁人認為她看起來應該是啥樣子，對於她的人生和家庭有什麼看法等等，對她都不重要。

之前還有人懷疑凱特在那6周是去動了整形手術，也同樣讓她火大，她表示自己小時候一直害怕跟親爸一樣年輕早逝，所以對她來說，「老」其實不可怕，認為她怕老就去整形真的很過分。

凱特貝琴薩現在這樣，有網友認為有點太瘦，讓她發脾氣。圖／摘自IG
凱特貝琴薩現在這樣，有網友認為有點太瘦，讓她發脾氣。圖／摘自IG

凱特 心臟病

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