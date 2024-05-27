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姊姊颱風天被沖走身亡 女星吐藏16年悲劇

記者林士傑／即時報導
蕭玉芬過去以「南台灣小姑娘」紅遍全台。記者沈昱嘉／攝影
蕭玉芬過去以「南台灣小姑娘」紅遍全台。記者沈昱嘉／攝影

作為「南台灣小姑娘」前團員，蕭玉芬曾紅遍全台，去年簽約成為翁立友、龍千玉師妹，以新專輯「愛的故事」重返歌壇。談及「愛」這個字，她透露跟家人之間的愛留有無法實現的遺憾，難過一吐藏於心中16年的不捨。

「姊姊去天堂了，2008年卡玫基颱風那天，姊姊去上班，回家途中被大水沖走」，突如其來的意外讓她嚇到無法言語，至今依舊難以置信。她說媽媽管教嚴格，自己人在台北得按時報平安，姊姊一下班就回家，但當天晚了1小時不見人影，媽媽著急詢問公司得知姊姊早就下班，火速報警之外，並在消防隊員協助出外尋人。

但是外頭風大雨大，蕭玉芬說媽媽跟消防隊員綁著繩子一個守護一個，由於水暴漲及腰加上視線不良，考量安全問題停止搜索，自己隔天立刻趕回高雄幫忙找姊姊。她和媽媽抱著一絲希望，最後消防隊員在很深的坑洞裡面找到姊姊，「那個區域都是田地，姊姊應該是連人帶車被沖走，慶幸的是沒有掉進通往大海的大水溝」。

沒見到姊姊最後一面讓她充滿遺憾，哽咽透露姊姊非常貼心，常常入夢扮演她的守護神，生離死別也讓她改變家庭觀，這幾年搬回老家陪伴家人，「媽媽管教超嚴格，我很尊敬又很怕她，但現在敢撒嬌了」。

蕭玉芬以新專輯「愛的故事」重返歌壇。記者沈昱嘉／攝影
蕭玉芬以新專輯「愛的故事」重返歌壇。記者沈昱嘉／攝影
蕭玉芬透露跟家人之間的愛留有無法實現的遺憾。記者沈昱嘉／攝影
蕭玉芬透露跟家人之間的愛留有無法實現的遺憾。記者沈昱嘉／攝影

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