「蜘蛛人」湯姆霍蘭德扮羅密歐被嫌 口碑比茱麗葉還差

湯姆霍蘭德（左）和法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯主演新版「羅密歐與茱麗葉」舞台劇。圖／摘自IMDb

主演索尼 與漫威合作的「蜘蛛人 」系列電影而大走紅的湯姆霍蘭德，最近在老家英國主演新版「羅密歐與茱麗葉」舞台劇 ，剛開始各方爭論黑人女星法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯是否夠格飾演茱麗葉，針對她的顏值吵翻天，結果戲真正上演後，劇評反應兩極，湯姆更是飽受批評，但法蘭西絲卡卻被一些人認為是「全劇僅存的亮點」。

頂著「蜘蛛人」高人氣，湯姆霍蘭德重回倫敦劇院主演「羅密歐與茱麗葉」，自然備受各方期待，票房也締造出色佳績，可是戲還沒上演就引爆巨大爭議，到了上演之後，對他更沒有加分。劇評稱他的羅密歐，體格雖健壯卻易感，幾乎沒什麼魅力，讓人好奇到底為何茱麗葉會如此迷戀他？

有些人是將問題歸咎在導演手法和表現形式的選擇上，覺得湯姆應該能夠有更讓人說服的演出，只是導演沒有善用他的優點，但原本被圍剿的法蘭西絲卡卻以表現挽回局面，還被譽為「一顆明星即將崛起」，讓湯姆相形之下顯得更沒面子，更有毒舌劇評諷刺道：「他的影迷可能會後悔砸了275英鎊（約350美元）去搶票吧。」