您的偶像入列了嗎？2024好萊塢當紅10大炸子雞是他們

提摩西夏勒梅（左起）、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒都是既得獎又有片子熱賣的超級A咖。（路透資料照片）

好萊塢 亟需培養新世代的超級巨星，而在業界人士心目中，哪些人才是最搶手新A咖？「好萊塢報導」點名提摩西夏勒梅、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒等10位，彼此各有不同優勢，也許下一個湯姆克魯斯 或茱莉亞羅勃茲，就在他們之中。

接連主演超賣座巨片「旺卡」、「沙丘：第二部」的「甜茶」提摩西夏勒梅，是電影公司高層、經紀公司主管眼中最確定有A咖地位的代表，有如新世代的李奧納多狄卡皮歐，一方面主演大公司大片獲取人氣，轉身就能在小成本獨立製片中展現演技。

和他在「沙丘」系列配成銀幕情侶的辛蒂亞，則很像昔日的茱莉亞羅勃茲，是極少數光靠自己就能吸引一堆觀眾進戲院的女性票房福將。她還主演了超夯話題劇「高校十八禁」，因此拿下兩座艾美獎 視后，高䠷的身材也讓她成了時尚界寵兒，光靠精品合約就能夠不用為賺大錢而胡亂接戲。

以「貓王艾維斯」奪得不少影帝大獎的奧斯汀巴特勒，是各大名導都想爭取的金童，被認為具有媲美布萊德彼特的英俊小生條件，演技也已通過考驗，尚須證明自己能夠獨自扛起票房。同屬演技派的佛蘿倫絲普伊，被形容像「變色龍」，各類型的影片、角色都能勝任。

佛蘿倫絲普伊各種類型的影片、角色都能勝任，是「變色龍」般的演技派。（路透資料照片）

「捍衛戰士：獨行俠」與「愛愛愛上你」接連賣座，使葛倫鮑威爾成為新片邀約最多的新生代男星，各方預期他是湯姆克魯斯的接班人。「愛」片的女主角兼製片席妮史威尼，人氣同樣爆高，也接到不少片約，未來可能是幕前、幕後一把抓的女強人。

葛倫鮑威爾（左）與席妮史威尼在好萊塢炙手可熱。（路透資料照片）

至於「星期三」珍娜奧特嘉與「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊，深獲年輕劇迷喜愛，魅力是否順利從小螢幕轉換到大銀幕？今年兩人各有「陰間大法師BEETLEJUICE」、「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」要上映，是最好的試金石。 珍娜奧特嘉讓年輕觀眾瘋狂，票房號召力有待考驗。（路透資料照片）

安雅泰勒喬伊被點名是當今好萊塢最搶手的年輕A咖之一。（路透資料照片）

來自澳洲的高大帥哥雅各艾洛迪，外型絕佳但不想走商業路線，精挑細選名導的片子演出。

澳洲帥哥雅各艾洛迪高大英挺，卻不想走商業動作英雄路線。（路透資料照片）

愛爾蘭出身的保羅麥斯卡，堪稱藝術片王子，實力一流，曾以「日麗」入圍奧斯卡影帝，但公眾知名度尚待打開，今年「神鬼戰士2」有機會讓他更上層樓。

保羅麥斯卡在小品藝術片表現廣獲讚譽，一般大眾卻仍不很熟悉他。（路透資料照片）

有趣的是，「沙丘：第二部」就匯集了提摩西夏勒梅、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒、佛蘿倫絲普伊和安雅泰勒喬伊，而「高校十八禁」不只讓辛蒂亞人氣更旺，也加持了席妮史威尼與雅各艾洛迪的星運，可見作品是否叫好叫座，對演員的前途真的很重要。