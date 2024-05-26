闢謠與林更新緋聞？ 趙麗穎PO照「帶兒遊動物園」…還寫了這段話

趙麗穎曬出合照為林更新救場。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎 這段時間在重慶拍攝新劇「在人間」，她日前特地在社群平台分享了一段拍片的生活視頻，也曬出了自己的美照。但令人意外的是，趙麗穎也罕見PO出了一張和兒子「想想」的合照。而她「愛工作，愛生活，不愛扯淡」的配文，疑似是闢謠與林更新的緋聞 。

從照片中可見，趙麗穎母子兩是在動物園 門口合影，「想想」一身休閒打扮，而一旁的趙麗穎則是彎著腰幫兒子整理頭髮，溫馨互動讓不少網友隔著螢幕也能感受到她滿滿的母愛。有眼尖網友發現，5歲的「想想」長高了不少，身形愈來愈像爸爸馮紹峰，相信日後一定也是個大帥哥。

此外，趙麗穎與林更新二搭的電視劇「與鳳行」雖已收官，但是兩人後續話題仍相當頻繁，在慶功宴的合照中，他倆舉止曖昧，宛如熱戀中小情侶，一度引發網友熱議。

林更新甚至在留言區PO出自己與趙麗穎的親密合照，沒想到又秒刪，並開始拆CP，引發網友質疑，最後還是趙麗穎親上火線曬照並發文救場，同時也透過趙麗穎工作室再次的澄清，表明了兩人也只是好朋友的關係。