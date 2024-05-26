「慶餘年2」取代肖戰 男星當眾對女友摸胸挨轟太惡心

吳幸鍵(下）、史策去年合作「故鄉，別來無恙」擦出愛火。圖／摘自微博

張若昀、李沁主演的古裝劇「慶餘年第二季」自播出後，持續霸榜中國影劇熱度榜冠軍，但其中取代肖戰飾演「言冰雲」一角的吳幸鍵卻慘遭罵翻，挨批不時抿嘴、演技僵硬，近日他又遭狗仔直擊在公開場合對女友史策摸胸，影片曝光後，公然調情被網友大罵「惡心」。

吳幸鍵、史策去年合作「故鄉，別來無恙」擦出愛火，近日狗仔「快手攝影劉大錘」在網上公布拍到2人逛街的親密影片，只見男方手搭女友肩上，行走間卻將手伸進女方上衣內摸胸，影片曝光後，引來網友一陣撻伐，狂轟吳幸鍵行為太惡心。

「慶餘年2」暌違5年播出第二季，除了有「范閒」張若昀、雞腿公主「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬強勢回歸，還有許多實力派新角色驚喜加盟，劇情燒腦緊張，加上角色時而幽默又溫馨的互動，目前總播放量已突破165億大關。