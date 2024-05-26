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中國刮刮樂為何賣到缺貨？

訪台狂掃這些伴手禮 Apink南珠手上「多了枚戒指」

記者李姿瑩／台北即時報導
南珠開心比出愛心。圖／COME ON JKSSP提供
南珠開心比出愛心。圖／COME ON JKSSP提供

南韓女團Apink成員金南珠單槍匹馬訪台，舉辦個人簽售會。她下午在媒體見面會上，透露已經抽空逛了台灣超市，買了鳳梨酥、熊寶貝芳香劑 和一堆零食餅乾，準備塞爆行李箱帶回韓國當伴手禮。

出道13年的金南珠，和Apink團員們感情甚篤，坦言大家都意識到自己不再年輕，考慮要轉變為成熟的風格，現在還在集思廣益。尤其經過疫情考驗，成員們等於攜手度過煎熬時期，「雖然不應該這樣說，但因為有這些難關，所以才有所突破成長」。

金南珠表示，可以感受到Apink的成員們成長非常多，「現在的我比較敢有話直說，老么夏榮也是，比較懂得表達。我們也比較會打扮自己，從中找到了樂趣」。而她來台前特地戴上Apink的「友情戒指」，感覺成員們就在身邊為她加油打氣。

金南珠秀出手上的戒指，笑說價格不便宜，大家說好如果弄丟了，必須自費再買一個同款。所以她很謹慎，就怕收著不戴導致忘記放在哪。日前團員普美演出「淚之女王」大獲好評，金南珠也稱讚普美演技沒話說，實在不用擔心自己表現不夠好。

這次來台灣，金南珠遺憾沒有更多時間去外縣市走走。原來她早就想要去台中，希望之後有機會好好去旅遊放鬆。

南珠大方說明手上戒指來歷。圖／COME ON JKSSP提供
南珠大方說明手上戒指來歷。圖／COME ON JKSSP提供

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