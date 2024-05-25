楊冪自爆對戲章子怡很緊張 「世紀同框」趙麗穎再破局…

楊冪自爆拍攝「醬園弄」前十分緊張。(歐新社)

電影「醬園弄」導演陳可辛，日前帶領主演章子怡、雷佳音、王傳君、楊冪 、大鵬、李現等人出席坎城影展映後媒體見面會，分享電影創作心得。配角之一的楊冪在會上自爆，剛開始與章子怡對戲有點緊張，幸好得到對方的鼓勵。而盛傳不和多年的楊冪、趙麗穎 ，本以為這次會「世紀同框」，沒想到還是破局了。

被問到對這部電影的感受，楊冪表示，自己能夠參與演出就是非常大的榮幸了，感謝導演願意信任她。她還說，雖然跟章子怡很早就認識，但是沒有一起拍過戲，因此進組前非常緊張，於是就給對方發微信 ，結果得到章子怡的暖心安慰和鼓勵，來坎城首映也不斷鼓勵她，這麼好的一部戲，她沒有理由辜負這個角色。

章子怡則說，合作的演員們都很專業，也都很在意這次的機會，即使戲分不多，也會做充分準備，這都是對導演的尊重。

此外，章子怡被問到飾演詹周氏做了哪些準備？她說，拍攝之前閱讀了當時的資料，但是這個戲沒有辦法體驗生活，她在沒告知導演情況下，偷偷請了一個朋友帶她去屠宰場，親眼看看殺豬過程。當看到血淋淋的地板時，相當震撼，就算電影中沒有直接表現，但這種體驗還是有感的。

章子怡並當眾質疑導演陳可辛剪了她一段非常精采的戲，陳可辛表示沒剪，章子怡隨即朝他翻了個白眼，並特意喊雷佳音來證明。這段互動引起網友熱議。