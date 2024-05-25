我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NVIDIA黃仁勳為大聯盟開球 逾四千台灣粉絲暴動 簽名簽到手軟

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

楊冪自爆對戲章子怡很緊張 「世紀同框」趙麗穎再破局…

娛樂新聞組／即時報導
楊冪自爆拍攝「醬園弄」前十分緊張。(歐新社)
楊冪自爆拍攝「醬園弄」前十分緊張。(歐新社)

電影「醬園弄」導演陳可辛，日前帶領主演章子怡、雷佳音、王傳君、楊冪、大鵬、李現等人出席坎城影展映後媒體見面會，分享電影創作心得。配角之一的楊冪在會上自爆，剛開始與章子怡對戲有點緊張，幸好得到對方的鼓勵。而盛傳不和多年的楊冪、趙麗穎，本以為這次會「世紀同框」，沒想到還是破局了。

被問到對這部電影的感受，楊冪表示，自己能夠參與演出就是非常大的榮幸了，感謝導演願意信任她。她還說，雖然跟章子怡很早就認識，但是沒有一起拍過戲，因此進組前非常緊張，於是就給對方發微信，結果得到章子怡的暖心安慰和鼓勵，來坎城首映也不斷鼓勵她，這麼好的一部戲，她沒有理由辜負這個角色。

章子怡則說，合作的演員們都很專業，也都很在意這次的機會，即使戲分不多，也會做充分準備，這都是對導演的尊重。

此外，章子怡被問到飾演詹周氏做了哪些準備？她說，拍攝之前閱讀了當時的資料，但是這個戲沒有辦法體驗生活，她在沒告知導演情況下，偷偷請了一個朋友帶她去屠宰場，親眼看看殺豬過程。當看到血淋淋的地板時，相當震撼，就算電影中沒有直接表現，但這種體驗還是有感的。

章子怡並當眾質疑導演陳可辛剪了她一段非常精采的戲，陳可辛表示沒剪，章子怡隨即朝他翻了個白眼，並特意喊雷佳音來證明。這段互動引起網友熱議。

值得關注的是，楊冪、趙麗穎盛傳不和已有多年，這次外界原本以為兩人會「世紀同框」，但趙麗穎因為忙於拍攝新劇「在人間」，無法抽身，最終選擇缺席，讓兩大人氣女星依舊無緣同台競艷。

章子怡為拍攝「醬園弄」做了很多準備。(歐新社)
章子怡為拍攝「醬園弄」做了很多準備。(歐新社)

楊冪 趙麗穎 微信

上一則

嘻哈歌手妮姬米娜涉攜大麻出境 遭荷蘭機場罰款後獲釋

延伸閱讀

楊冪、趙麗穎多年傳不合 「世紀同框」依舊破局原因曝光

楊冪、趙麗穎多年傳不合 「世紀同框」依舊破局原因曝光
陳可辛「醬園弄」坎城首映滿堂彩 章子怡紅毯搖擺 楊冪優雅女神

陳可辛「醬園弄」坎城首映滿堂彩 章子怡紅毯搖擺 楊冪優雅女神
龔俊裸身秀冰塊盒腹肌 帶旺楊冪力壓慶餘年

龔俊裸身秀冰塊盒腹肌 帶旺楊冪力壓慶餘年
黃志瑋現身《狐妖小紅娘月紅篇》 隔15年同台楊冪

黃志瑋現身《狐妖小紅娘月紅篇》 隔15年同台楊冪

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45
圖／摘自《月薪嬌妻》官方X

老婆是新垣結衣還想出軌嗎？網一面倒揭超現實原因

2024-05-23 09:32
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場