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五月天「我們中國人」台灣五迷失望？網友聲援這1點

記者楊德宜／台北即時報導
五月天阿信提到「我們中國人」，引發歌迷熱議。圖／取自「五月天 阿信」臉書
五月天阿信提到「我們中國人」，引發歌迷熱議。圖／取自「五月天 阿信」臉書

五月天在北京開唱，主唱阿信說出「我們中國人」，引起兩岸熱議。PTT八卦版網友討論「阿信是不是甩了台灣五迷一巴掌？」有網友聲援五月天，指在台灣最需要幫忙、需要捐款時，相信音樂總是不落人後，「10年前他們就很常被酸是五毛天，又如何？」

該篇討論串發文的網友表示，假唱事件的時候，中國人全力黑五月天，「對岸也沒什麼五迷在跟黑他們的人對抗，甚至還有脫粉的，反觀台灣五迷不離不棄，全力幫他們護航，只因為他們相信五月天，相信他們不會背叛自己」，結果換來的是阿信在北京10萬人面前的一句「我們中國人」，「台灣五迷是不是滿悲哀的？」

但有網友聲援五月天（ https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1716616220.A.8F5.html ），「你要譴責批評他們的言論，我覺得沒差，我還是非常感謝2021年時捐的66組呼吸器，以及後續的捐款，也免費邀請醫護人員去看他們的演唱會」。在台灣最需要幫忙、需要捐款時，相信音樂總是不落人後，「10年前他們就很常被酸是五毛天，又如何？」五月天在公益方面還是默默的耕耘，4月的花蓮地震，「他們也有捐錢」。

其他網友表示，「政治歸政治，樂團歸樂團」、「只甩到綠五迷吧…其他五迷根本不在乎」、「反正台灣演唱會還是會爆滿，有差嗎」、「我朋友還是很挺，說是被逼的」、「相信真五迷會原諒的」、「五迷才不在乎勒，他們超死忠的」。

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