「馴鹿寶貝」真實續篇上演中？瑪莎本尊要提告Netflix

費歐娜哈維已經找上很有戰鬥力的紐約事務所要對Netflix提告。圖／摘自X

Netflix 超熱話題夯劇「馴鹿寶貝 」雖然在全球各地都開出收視佳績，也引起熱烈迴響，但劇中瘋狂騷擾、跟蹤心儀男子的女主角瑪莎本尊—58歲蘇格蘭律師費歐娜哈維，出來接受英國名嘴皮爾斯摩根的電視訪問後，卻引爆更多爭議。

據英國「每日郵報」報導，費歐娜被激怒到揚言將對Netflix採取法律行動，也果然說到做到，特別找上對付對手不手軟的一間紐約律師事務所，該事務所已經警告Netflix要記得保留證據，顯然一場法庭廝殺已經難以避免，活生生的「馴鹿寶貝」續集就要在真實生活中上演。

「每日郵報」稱費歐娜自認「馴鹿寶貝」中的病態瑪莎顯然就是影射她，要對該劇原創人和Netflix提告，控訴他們藉由編造關於她的謊言大賺其錢，該劇標榜是「真人實事」，甚至還不是「改編自真人實事」，費歐娜怒稱戲裡說瑪莎認罪、被關了9個月，其實她從來沒有發生過這些事，這戲的劇組人員、Netflix也都沒去聯繫他、跟她打招呼，她自覺名譽和權利都受損。