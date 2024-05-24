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禁問婚姻狀況 珍妮佛洛佩茲宣傳新片還是被記者惹怒？

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲在記者會上大都還是笑容滿面。（歐新社）
珍妮佛洛佩茲在記者會上大都還是笑容滿面。（歐新社）

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲的婚姻近來被傳已經在離異邊緣，兩人不只各自在看新房子，也準備要搶一流的離婚律師，但檯面上彼此都還沒有要對這話題公開回應。尷尬的是，珍妮佛在Netflix的新片「異星戰境」就要推出，她非得出來跑宣傳，因此據「紐約郵報」八卦版報導，她早就下禁令不准媒體問她關於婚姻的問題，也只和其他兩位主角劉思慕、史達林Ｋ布朗一起接受訪問，想不到仍然有記者要她回應關於婚變傳聞是否屬實，她只有擠出笑容答道：「你好像知道得更多。」

珍妮佛過往給外界的印象就是強勢、霸氣，可是在演藝事業上，她是頗為慎思熟慮，也願意為此付出一切努力，因而絕不容許自己的緋聞模糊焦點，「異星戰境」才是她出來宣傳的主要原因。照說在記者會上聽到這些刻意衝撞的問題，多半難忍住怒氣，她也能夠露出微笑回答，不把場子在各方面前弄得太難看，也算是娛樂圈打滾多年磨練出的本事。想當然耳，他參與該片的宣傳是隻身前往，班艾佛列克並沒有陪在身旁。

但班艾佛列克也許有合理的原因，他的「會計師2」還在拍攝，不容許他抽空去幫妻子站台，只是狗仔攝影也拍到他在片場時，手上的婚戒又摘了下來，雖然有可能是為了拍片的需要，卻又不免讓外界充滿聯想。

珍妮佛洛佩茲（中）與劉思慕（左）和導演布萊德派頓一起宣傳「異星戰境」。（歐新社）
珍妮佛洛佩茲（中）與劉思慕（左）和導演布萊德派頓一起宣傳「異星戰境」。（歐新社）
班艾佛列克剛好正在拍片，有正當理由不和妻子合體出現。（路透資料照片）
班艾佛列克剛好正在拍片，有正當理由不和妻子合體出現。（路透資料照片）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 劉思慕

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