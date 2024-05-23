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「口紅一哥」跨界綜藝「披哥」… 李佳琦被質疑：是去搞笑嗎？

娛樂新聞組／即時報導
李佳琦爆出將參加熱門綜藝「披荊斬棘的哥哥」，全網嘩然。(取材自微博)
李佳琦爆出將參加熱門綜藝「披荊斬棘的哥哥」，全網嘩然。(取材自微博)

身為電商直播界的「口紅一哥」，李佳琦的名字幾乎沒有人不知道，其帶貨能力有目共睹。但就是這樣一位帶貨主播，近日被爆將參加熱門綜藝「披荊斬棘的哥哥」(簡稱「披哥」)，消息一出隨即登上熱搜，網友有褒有貶。對此，李佳琦表示，「我是去賺錢的，賺了錢要給你們發紅包」。

近日，佳琦本人在直播中回應參加「披荊斬棘的哥哥」一事，他坦言，自己之所以決定參加這檔綜藝節目，主要是為了賺錢。當被網友問到參加節目的初衷時，李佳琦毫不避諱地說，「我是去賺錢的，賺了錢要給你們發紅包」。

有不少網友對李佳琦的跨界之舉充滿了好奇與質疑，有人讚他是「努力哥」，說不定能帶來不一樣的表演，「期待驚喜」，但也有不少人質疑，「他是去搞笑的嗎？」、「湖南台真是餓了，連賣貨主播都不放過」，還有人擔心會影響節目整體的品質和觀賞性。

據悉，李佳琦自從質疑粉絲，有沒有好好努力上班，這幾年工資有沒有漲的「眉筆事件」之後，風評大不如從前。所以有人質疑，參加「披哥」不過是他進一步擴大影響力的手段，畢竟，不論是支持還是反對的聲音，都能增加節目關注度、提升流量。

對於參賽，李佳琦也透露了內心的忐忑，「擔心嗓子，害怕到時候錄製節目時表現不佳，第一場就被刷下來」。

眾所周知，「披荊斬棘的哥哥」是一檔旨在展現男性藝人多元魅力與奮鬥精神的綜藝節目，自播出以來，靠著嘉賓們的才藝吸粉無數。

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