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楊冪又翻車了？ 新劇再扮「狐妖」卻被嫌「好大的濾鏡」…

娛樂新聞組／即時報導
楊冪和「狐妖小紅娘月紅篇」女主角涂山紅紅角色契合度高。(取材自微博)
楊冪和「狐妖小紅娘月紅篇」女主角涂山紅紅角色契合度高。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪主演的電視劇「哈爾濱1944」與電影「火鍋」近日接連仆街，讓她口碑大跌。本想靠著新劇「狐妖小紅娘月紅篇」翻身，沒想到該劇才開播，就以「狐妖好大的濾鏡」衝上微博熱搜第一，楊冪的抿嘴演技也再度遭到網友吐槽。

「狐妖小紅娘月紅篇」改編自同名系列漫畫，由擅長古偶劇的楊冪擔綱，其他演員包括龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、祝緒丹等，可說陣容強大，尤其這已不是楊冪第一次飾演狐狸角色，先前在「三生三世十里桃花」中，她也曾飾演青丘狐帝么女白淺，超仙扮相贏得不少好評。但「狐妖小紅娘月紅篇」開播後，卻收到不少負評。

有網友評論，「濾鏡太重了，臉都模糊了，所有劇最中的濾鏡」、「不如讓AI來演戲算了，全員磨皮看不到一點皮膚質感」。

還有網友覺得，「狐妖小紅娘月紅篇」講述的是狐妖涂山紅紅和人族東方月初跨越人妖界線的情緣，原著是搞笑漫畫，如今換成真人出演，瞬間給人一種幼稚又無聊的感覺。

而楊冪雖然和女主角涂山紅紅角色契合度高，但她沒改掉演戲習慣，從出場開始就動不動抿嘴，加上為了呈現完美顏值使用的厚重濾鏡，讓人瞬間出戲。引得網友吐槽，「本以為是一把穩贏局，沒想到該劇已經和『難看』兩個字掛上鉤了」。

楊冪最近黑運連連，先是新劇「哈爾濱1944」播出後反應欠佳，演技被踩，之後擔正電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」的票房更是不濟，結果上映短短5天便全面撤檔，累積票房僅5208萬人民幣，連片商也開始懷疑她的擔戲能力，還遭毒舌網友狠批「浪費電影資源」。

楊冪被發現頻頻抿嘴。(取材自微博)
楊冪被發現頻頻抿嘴。(取材自微博)

楊冪 微博 AI

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