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BBC揭鄭俊英勝利事件內幕 KBS稱未對受害者施壓

中央社首爾21日專電
南韓明星勝利（中）2019年因性醜聞事件至警察局接受調查，媒體記者包圍採訪。路透
南韓明星勝利（中）2019年因性醜聞事件至警察局接受調查，媒體記者包圍採訪。路透

英國廣播公司（BBC）最近公布2019年曝光的娛樂圈性醜聞事件紀錄片，揭露涉案藝人鄭俊英、勝利等犯下的罪行及記者調查此案過程。片中表示南韓電視台KBS曾對受害者施壓，KBS及受訪記者今天澄清這並非事實。

2019年，歌手鄭俊英與好友們私下的聊天室內容曝光，包括許多涉及偷拍內容的影片、照片，調查後發現，勝利、崔鍾訓等藝人都牽涉其中，且多次犯下性犯罪，勝利利用手下夜店Burning Sun進行權色交易、性暴力犯罪等事實也被一一揭露。

其中鄭俊英2016年就曾涉嫌偷拍與女友的私密影片，當時他固定參加錄製的KBS綜藝節目「兩天一夜」也被迫停拍。紀錄片訪問到最早報導該案的南韓記者朴孝實（音譯），說明當時狀況。

搭配這部分影片的字幕稱，KBS電視台的代理律師找上提告的女性景美（化名），威脅她可能因證據不足反被控誣告。最後，景美撤回告訴，並發表聲明為鄭俊英洗白、甚至向他道歉。鄭俊英也在2017年1月回歸「兩天一夜」節目錄製。

對此，KBS今天透過律師否認紀錄片中所述，澄清KBS請律師去找受害人這部分報導並非事實。朴孝實也透過任職的媒體「體育首爾」發表澄清報導，表示在影片6分45秒左右出現的上述字幕並非她的發言，且KBS在鄭俊英案中並非直接關係人，自然不會委任律師干涉。

朴孝實指出，雖然不知道上述字幕是否為BBC透過其他管道取得的情報，還是錯誤引用鄭俊英當時所屬公司反應的結果，但接著播出朴孝實本人受訪內容的方式，確實是可能導致誤會的錯誤引用。

至於訪問中提到的律師，朴孝實說明是指被害人的律師，她提到，被害人曾在說明撤訴理由時表示，「諮詢律師後，聽說因為證據不足可能被反控誣告」，所以才撤銷告訴。她也說，以上錯誤的部分已在20日向BBC反映。

KBS聲明表示，就BBC的錯誤報導表達強烈遺憾，要求BBC根據事實立即更正報導，否則考慮採取法律措施。

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