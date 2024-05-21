「小鬼當家」片酬秘密大揭露 笨賊竟不到小鬼的1/3

丹尼爾史登近來推出個人回憶錄，揭露不少過往拍戲的秘密。圖／摘自Amazon

賣座大片多半能讓主要演員身價暴漲，可惜漲幅也有高低之別。在「小鬼當家」系列中扮演兩位笨賊之一的丹尼爾史登，近日推出了個人回憶錄新書，透露他拍第一集時就差點因為劇組想拗他多拍兩周戲卻不肯漲價被換角，等到籌備第2集時，他的片酬固然翻倍，卻還不及小童星麥考利克金的1／5，也不如另外一位笨賊喬派西，讓他為此開除了勸他接受的經紀人。

丹尼爾史登長得高頭大馬卻沒有英俊的外表，因而在好萊塢 的發展相較同期合作過的米基洛克、凱文貝肯等人都要差，多半只能飾演片中的配角。他接洽演出「小鬼當家」時，談妥拍攝6周、片酬30萬美元，結果後來劇組對他表示，由於拍攝班表的更改，要拉長成8周，他就反問這樣片酬是否也跟著工作時間一起調漲33%？劇組突然沒有回應，後來更找人接手，和喬派西一起念劇本、試戲，只是接手人選的表現沒有丹尼爾那麼出色，最後劇組還是回頭來找他，也確定讓他在6周內拍完。

因為「小鬼當家」出奇大熱賣，續集「紐約迷途記」很快通過籌拍，劇組向丹尼爾表示，續集片酬幫他漲1倍，是60萬美元，他以為喬派西大概也差不多，一問之下才發現，喬派西的片酬約是2、300萬美元還加上一定比例的分紅，該片的童星主角麥考利克金的酬勞更達到500萬美元加5%的分紅，丹尼爾自然無法接受。