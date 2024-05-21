我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅客憶新航死亡亂流瞬間 班機陡降旅客撞艙頂

川普與共和黨選舉募款 今年4月首度超越拜登

「小鬼當家」片酬秘密大揭露 笨賊竟不到小鬼的1/3

記者蘇詠智／即時報導
丹尼爾史登近來推出個人回憶錄，揭露不少過往拍戲的秘密。圖／摘自Amazon
丹尼爾史登近來推出個人回憶錄，揭露不少過往拍戲的秘密。圖／摘自Amazon

賣座大片多半能讓主要演員身價暴漲，可惜漲幅也有高低之別。在「小鬼當家」系列中扮演兩位笨賊之一的丹尼爾史登，近日推出了個人回憶錄新書，透露他拍第一集時就差點因為劇組想拗他多拍兩周戲卻不肯漲價被換角，等到籌備第2集時，他的片酬固然翻倍，卻還不及小童星麥考利克金的1／5，也不如另外一位笨賊喬派西，讓他為此開除了勸他接受的經紀人。

丹尼爾史登長得高頭大馬卻沒有英俊的外表，因而在好萊塢的發展相較同期合作過的米基洛克、凱文貝肯等人都要差，多半只能飾演片中的配角。他接洽演出「小鬼當家」時，談妥拍攝6周、片酬30萬美元，結果後來劇組對他表示，由於拍攝班表的更改，要拉長成8周，他就反問這樣片酬是否也跟著工作時間一起調漲33%？劇組突然沒有回應，後來更找人接手，和喬派西一起念劇本、試戲，只是接手人選的表現沒有丹尼爾那麼出色，最後劇組還是回頭來找他，也確定讓他在6周內拍完。

因為「小鬼當家」出奇大熱賣，續集「紐約迷途記」很快通過籌拍，劇組向丹尼爾表示，續集片酬幫他漲1倍，是60萬美元，他以為喬派西大概也差不多，一問之下才發現，喬派西的片酬約是2、300萬美元還加上一定比例的分紅，該片的童星主角麥考利克金的酬勞更達到500萬美元加5%的分紅，丹尼爾自然無法接受。

當時的經紀人勸丹尼爾接下續集的演出，他立刻決定炒經紀人魷魚，自己去跟電影公司談判，要求150萬美元加上2%分紅，結果電影公司遲遲未能敲定，等到片子開拍，他的合約也沒有簽定，但最終他的堅持是對的，他如願拿到150萬美元的酬勞，電影公司也讓他享有1%的票房分紅。

「小鬼當家」童星主角與兩個笨賊的片酬差異頗大。圖／摘自IMDb
「小鬼當家」童星主角與兩個笨賊的片酬差異頗大。圖／摘自IMDb
丹尼爾史登在「小鬼當家」扮演笨賊。圖／摘自IMDb
丹尼爾史登在「小鬼當家」扮演笨賊。圖／摘自IMDb

好萊塢

上一則

張庭挺過傳銷疑雲 歡慶林瑞陽64歲生日：有他在就安全

延伸閱讀

市長民調：布里德微弱領先 麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨

市長民調：布里德微弱領先 麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨
市長候選人羅偉訪華埠 商家盼：舊金山需要嶄新面貌

市長候選人羅偉訪華埠 商家盼：舊金山需要嶄新面貌
小紅書成旅遊指南 窮遊中國旅客凸顯香港觀光變化

小紅書成旅遊指南 窮遊中國旅客凸顯香港觀光變化
JK羅琳嗆「絕不原諒」斷聯4年 哈利波特：無比難過

JK羅琳嗆「絕不原諒」斷聯4年 哈利波特：無比難過

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
馮紹峰在運動會上充當兒子的「人肉椅子」。(取材自微博)

馮紹峰母親節發「三個愛心+三朵玫瑰花」 網猜：有這個意思…

2024-05-12 22:28

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷