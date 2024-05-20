汪峰520認愛網紅女友 稱「離婚2個月後認識」…網酸：完全是無縫銜接

李巧被指和章子怡外貌相似。（微博）

影后章子怡前夫、大陸男星汪峰日前被爆與網紅李巧（森林北）交往，隨即有消息指二人去年7月就認識，令汪峰被捲入婚內出軌疑雲。520當天，汪峰發文澄清，與李巧認識是在離婚後兩個月，並稱讚看到女方身上的正直和善良，大膽認愛。不料，卻被網友酸「無縫銜接」，更有網友指出李巧與章子怡骨相神似，是同一型美女。

汪峰發長文梳理出他與新任女友李巧的情感時間線，澄清自己並未婚內劈腿，而李巧也不是所謂的「第三者」。

他表示，兩人因工作認識，「在相識過程中，我感受到她對工作和生活執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約四個月後我們開始交往。」

汪峰指出，為了保護家人免受傷害，他一直選擇忍受外界輿論，「可一味的隱忍，並沒有換來絲毫的理解與傷害的減少。終於我意識到，只有保護好自己，才能保護好身邊在乎的人。」

刻意選在520當天認愛，汪峰卻未得到太多祝福，不少網友聚焦他所說的「離婚後兩個月」，指汪峰完全是「無縫銜接」。

另有網友扒出2023年汪峰頻繁去新疆 ，而且汪峰開演唱會期間李巧也在上海，且女方被發現9月就點讚了汪峰微博 ，種種細節讓網友懷疑兩人早已相識。