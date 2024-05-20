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汪峰520認愛網紅女友 稱「離婚2個月後認識」…網酸：完全是無縫銜接

娛樂新聞組／即時報導
李巧被指和章子怡外貌相似。（微博）
李巧被指和章子怡外貌相似。（微博）

影后章子怡前夫、大陸男星汪峰日前被爆與網紅李巧（森林北）交往，隨即有消息指二人去年7月就認識，令汪峰被捲入婚內出軌疑雲。520當天，汪峰發文澄清，與李巧認識是在離婚後兩個月，並稱讚看到女方身上的正直和善良，大膽認愛。不料，卻被網友酸「無縫銜接」，更有網友指出李巧與章子怡骨相神似，是同一型美女。

汪峰發長文梳理出他與新任女友李巧的情感時間線，澄清自己並未婚內劈腿，而李巧也不是所謂的「第三者」。

他表示，兩人因工作認識，「在相識過程中，我感受到她對工作和生活執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約四個月後我們開始交往。」

汪峰指出，為了保護家人免受傷害，他一直選擇忍受外界輿論，「可一味的隱忍，並沒有換來絲毫的理解與傷害的減少。終於我意識到，只有保護好自己，才能保護好身邊在乎的人。」

刻意選在520當天認愛，汪峰卻未得到太多祝福，不少網友聚焦他所說的「離婚後兩個月」，指汪峰完全是「無縫銜接」。

另有網友扒出2023年汪峰頻繁去新疆，而且汪峰開演唱會期間李巧也在上海，且女方被發現9月就點讚了汪峰微博，種種細節讓網友懷疑兩人早已相識。

隨著汪峰大方認愛，相關話題也在網上掀起熱議，登上熱搜。還有眼尖網友指出，李巧與章子怡長相有幾分神似，其實是同一型，還拿「甄嬛傳」中皇帝將甄嬛當作純元皇后替代品的「莞莞類卿」來相比，引起不少人共鳴，有網友說，「第一次看她照片的時候我還說怎麼放章子怡的照片」、「都是骨相大美女」。

汪峰發長文為自己洗白。(取材自微博)
汪峰發長文為自己洗白。(取材自微博)
章子怡屬於骨相美女。(取材自微博)
章子怡屬於骨相美女。(取材自微博)

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