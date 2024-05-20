與章子怡離婚7個月 汪峰突認愛「小21歲新歡」否認這件事

汪峰認愛百萬抖音網紅森林北（李巧）。（摘自微博）

45歲中國影后章子怡與歌手52歲汪峰，2023年10月23日宣布離婚、結束8年婚姻。汪峰20日突然發文，認愛31歲百萬網紅森林北（李巧）：「看到她身上的正直和善良。」強調兩人是在與章子怡離婚2個月之後才認識，並於相識4個月後交往，絕對沒有「無縫接軌」。

日前有狗仔直擊汪峰與來自新疆 的網紅森林北到餐廳用餐，20日汪峰正式在微博 發文認愛，表示女方是在離婚後的兩個月才認識，兩人因工作關係在新疆認識。

汪峰澄清自己沒有「無縫接軌」新歡：「去年在我離婚2個月後的10月，因為工作關係在新疆認識了李巧女士（森林北），在相識的過程中，我感受到她對工作和生活的執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約4個月後我們開始交往。」

汪峰痛批，網友對他與森林北人身攻擊：「幾天前她出差來北京，當我們和孩子以及朋友們結束晚餐返回時，被媒體拍到，並發布了一則新聞和幾張非常日常的照片。可從那一刻起僅僅幾天時間，某些別有用心的人，開始不斷的惡意捏造及歪曲事實，協同網路水軍，引發大量的不實揣測，對我們實施輿論攻擊。」

護愛心切的汪峰，決定站出來發聲：「首先，因為許多針對我的惡意輿論而受牽連帶給李巧的傷害，對此我深表歉意。然後我必須澄清，我上一段婚姻的結束，是當時我們夫妻雙方慎重且負責任的決定，與任何人無關。在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識。」直言再有造謠言論發生，他會不惜一切提告。