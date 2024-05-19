郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

香港 天王郭富城又要當爸了？近日，「天王嫂」方媛被拍到和朋友聚餐，略微發福的身材加上變大的鼻頭，讓不少網友瘋狂猜測她懷孕了。面對三胎傳聞，郭富城在受訪時否認，還說「我自己都不知道為什麼」。

方媛近日與閨密外出聚餐的照片流出，只見她罕見化了淡妝、一身休閒，和以往的時尚風格判若兩人。另有眼尖網友發現，方媛身材略微發福，而且鼻頭疑似變圓了，於是紛紛猜測，她是不是懷上三胎了？

對此，方媛本人沒有回應，反而是郭富城在受訪問時，否認將要再度當爸的傳聞。

郭富城說，自己也不知道方媛懷孕的事情，由於工作原因，平時很少能夠長時間待在家裡，若妻子懷孕了，他肯定是知道的。被追問是否打算再追生寶寶？郭富城表示自己一向順其自然，生兩個女兒時是順其自然，若將來再生小孩，也是順其自然。

郭富城還提到，自己很心疼方媛，因為她不但要忙事業，還要照顧孩子，但看到妻子對生活的動力，也讓他瞬間充滿活力。

不過，有網友質疑媒體故意斷章取義，節錄「不在家不知道老婆懷三胎」，引人誤解，「散發八卦味」、「歪樓了」，但看完整個訪談，才知道不是這個意思。