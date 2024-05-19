挑戰鐵肺歌后 NMIXX為台北獻唱「高難度中文歌」

NMIXX一連兩天在台北開唱。記者李政龍／攝影

南韓 女團NMIXX 19日在台北國際會議中心舉辦Fan concert，吸引3000名粉絲塞滿全場。她們看到台粉如此熱情捧場，直說沒想到第2次再來能獲得這麼多支持，特別學了中文向粉絲告白「大家好嗎」、「我好想你們」。

NMIXX表示，這次演出主題是「大學」，所以6名成員們變身女大生跟粉絲見面。為了融入主題，她們還設定自己就讀不同科系，每個人分別根據興趣就讀烘焙系、應用音樂系等，邀請台粉們在活動中成為她們的學弟妹。

為了符合校園風格的表演主題，NMIXX設計了「校慶」、「熱舞系成發」等演出橋段，在台上開心玩遊戲、挑戰隨機舞蹈。為了展現歌舞實力，她們分組重現了少女時代、ITZY、TWICE等女團經典代表作，大展韓流魅力。

為了與台粉拉近距離，NMIXX苦練2首中文歌曲，以孫燕姿的「第一天」、A-LIN的「摯友」，一快一慢的安排，難度比韓星愛唱的華語抒情歌曲提高不少，但她們堅持不落俗套，為了台粉硬是把2首中文歌練得滾瓜爛熟。