我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗總統萊希直升機墜落 歷經5小時仍未尋獲

Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀 鐵鎚捶遺照、舌舔墓碑

好萊塢隱形富豪 他們比阿湯哥、泰勒絲有錢好幾倍

記者蘇詠智／即時報導
泰勒派瑞（右一）參與過大牌雲集的「千萬別抬頭」，但所有大牌都沒他富有。圖／摘自IMDb
泰勒派瑞（右一）參與過大牌雲集的「千萬別抬頭」，但所有大牌都沒他富有。圖／摘自IMDb

好萊塢A級大牌看似財產傲人，其實演藝圈臥虎藏龍，觀眾不一定叫得出名字的小牌，有可能比巨星還要富裕好幾倍。快30年前在「龍捲風」裡一路尖叫、角色並不討喜的第2女主角潔咪葛茲，現在已是身家估計達80億美元的超級大富婆，湯姆克魯斯的6億美元財產都遠不如她，擁有11億美元資產的泰勒絲在她面前也是小巫見大巫。

潔咪葛茲少女時期就進入演藝圈，曾經在「粗野少年族」演過男主角傑森派屈克心儀的女孩，也曾經與安德魯麥卡西、小勞勃道尼主演過「零下的激情」，但卻沒有機會成為大牌，「龍捲風」可能是她最知名的作品，儘管大賣卻只讓她入圍了金酸莓獎最差女配角。

雖然演藝事業不出色，潔咪卻挑了一位好老公，她的另一半安東尼瑞斯勒是個投資高手，一路讓夫妻倆的財富翻倍成長，到現在他們不但是NBA職籃「亞特蘭大老鷹隊」的東家，也擁有MLB職棒「密爾瓦基釀酒人隊」股分，她後來再復出拍戲完全是為了興趣，早就不愁吃穿。

更厲害的是，她嫁給安東尼時，他的財產也沒現在這麼多，潔咪並不是為了安東尼的錢才嫁給他，反倒在嫁給他之後，幫夫運大爆發，夫妻一起共同發達。

另一位亞洲觀眾不一定叫得出名字的黑人男星泰勒派瑞，財產約有14億美元，是現今好萊塢還在銀幕活躍的男星中最有錢的一位，他成立了製作公司，自己編導演的影片都能分紅，又有不少成功的投資，收入愈來愈豐厚，連英國哈利王子與妻子梅根剛搬到美國時，都要跟他借豪宅住，光他一個人就抵湯姆克魯斯加布萊德彼特加小勞勃道尼的所有資產。

泰勒派瑞是目前還活躍幕前好萊塢男星中最有錢的一個。（路透資料照片）
泰勒派瑞是目前還活躍幕前好萊塢男星中最有錢的一個。（路透資料照片）
潔咪葛茲（右）與老公安東尼瑞斯勒現在共同擁有美國職籃「亞特蘭大老鷹隊」。圖／摘自...
潔咪葛茲（右）與老公安東尼瑞斯勒現在共同擁有美國職籃「亞特蘭大老鷹隊」。圖／摘自IG
潔咪葛茲（中）現在比小勞勃道尼（左）、安德魯麥卡西加起來還有錢好幾倍。圖／摘自I...
潔咪葛茲（中）現在比小勞勃道尼（左）、安德魯麥卡西加起來還有錢好幾倍。圖／摘自IMDb
「龍捲風」中的潔咪葛茲（中）只能一直尖叫，還入圍金酸莓獎。圖／摘自IMDb
「龍捲風」中的潔咪葛茲（中）只能一直尖叫，還入圍金酸莓獎。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯 投資 好萊塢

上一則

東西男女神風靡坎城 彭于晏、席琳娜引爆觀星熱

延伸閱讀

歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳

歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳
泰勒絲演唱會「嬰兒躺地板睡覺」畫面瘋傳網友罵翻

泰勒絲演唱會「嬰兒躺地板睡覺」畫面瘋傳網友罵翻
閨密團不對盤 泰勒絲輕鬆搞定 「妳們對我都很重要」

閨密團不對盤 泰勒絲輕鬆搞定 「妳們對我都很重要」
泰勒絲好忙…閨密團彼此鬧不和 她卻有辦法各自搞定

泰勒絲好忙…閨密團彼此鬧不和 她卻有辦法各自搞定

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
馮紹峰在運動會上充當兒子的「人肉椅子」。(取材自微博)

馮紹峰母親節發「三個愛心+三朵玫瑰花」 網猜：有這個意思…

2024-05-12 22:28
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21

超人氣

更多 >
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇