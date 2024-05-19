吳克群無預警宣布「已婚」 新娘相伴長達24年？

吳克群全副武裝披上盔甲、長披風揭開「我們的冒險」巡演序幕。圖／滾石唱片提供

吳克群無預警宣布已婚！前晚在演唱會高唱「謝謝你愛我」一曲，當眾表白：「就當你們都嫁給我了，謝謝你們愛我，當我的另一半，一當就20幾年。」原來是他難忘出道24年來，收到歌迷滿滿的愛與感謝，才在台上激動道出心聲。

他在中國杭州展開「我們的冒險」巡演，全副武裝披上盔甲、長披風演唱「風林火山」，現場奏起高亢嗩吶聲，緊接脫衣帶來「將軍令」、「夸父追日」，露出結實手臂，與世界街舞天團Kinjaz創始人安東尼合作，親率12位舞者共跳屏風舞，一氣呵成的橋段締造不間斷的高潮。而他自稱是「無客群」，下一秒比向滿場觀眾說：「我沒有客群，我只有家人，和一起冒險的夥伴。」

不只賣力唱跳，他又重現驚為天人的水舞台，在注水的電話亭裡獻唱代表作「沒關係」，唱畢全身潛進水中，接著自電話亭升起溼透演唱「愛太痛」等歌曲，精實身材若隱若現，畫面相當養眼。此外，他親自點名坐在台下從少女支持至今成為媽媽的粉絲，希望每個人都能如同演唱會名稱，重新找到青春的感覺。