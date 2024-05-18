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那英二戰「歌手」被發現慌張、忘詞… 網揭樂隊鼓手落拍

娛樂新聞組／即時報導
那英演唱「掙脫」，但不少網友聽出樂團鼓手落拍了，使得那英眼神中流露出遲疑慌張。(取材自微博)
那英演唱「掙脫」，但不少網友聽出樂團鼓手落拍了，使得那英眼神中流露出遲疑慌張。(取材自微博)

大陸歌唱競演節目「歌手2024」自開播後熱度爆表，日前播出第2集，歌后那英繼第首集拿下季軍之後，這回進步到第二名。但有眼尖觀眾發現，她表演時其實很慌張甚至忘詞，疑似是因為樂團的鼓手失誤，網友紛紛指責樂隊表現不專業，對此，節目音樂總監劉卓出面回應「別問了。」

本季「歌手2024」採直播方式競賽，除了考驗事前準備工夫，臨場反應和抗壓性也很重要。那英這次演唱「掙脫」，是一首比較歡快的曲子，但不少網友聽出樂團鼓手落拍了，使得那英眼神中流露出遲疑慌張，甚至3度忘詞唱錯，讓網友狂喊「英子守不住了」，所幸靠著實力和豐富演出經驗，穩穩唱完曲子。

對此，有網友吐槽，「這麼大的節目出現這種低階錯誤，真的很搞笑，團隊值得檢討」，也有人說，「那英被坑慘了，自己在那裡努力穩節奏」、「如果不是那英，肯定直接大翻車」。

但也有網友猜測是鼓手的耳機出問題，直播中可以看到他不斷摸耳朵，最後乾脆直接摘掉耳機。

對於網路上質疑樂手的種種言論，節目音樂總監劉卓回應，「別問了，多個團隊合作的事情，很複雜」，疑似默認團隊之間出了點狀況。

有網友猜測，「歌手2024」歌手伴奏量大，單靠一支樂團可能無法應付，於是廣邀來自四面八方的樂手，大家默契不足加上管理混亂，所以出了差錯。

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