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裘莉死不肯停戰 布萊德彼特新戀情蒙上陰影？

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉死不肯放棄打離婚戰，搞到大家都厭煩也心情很差。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉死不肯放棄打離婚戰，搞到大家都厭煩也心情很差。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變快滿8年，全球絕大多數觀眾都已經覺得再看他們鬧個不停很煩、很無聊，一點也沒有意思了，布萊德彼特也很想事情早點結束，偏偏裘莉永遠不肯停戰，還三不五時派律師出來罵他才是那個緊咬不放的人。既然裘莉不退讓，布萊德彼特也不會輕易投降，但倒楣的就是布萊德彼特的小女友伊妮絲迪拉蒙，因為她已經搬去布萊德彼特的家，卻一天到晚看著男友跟律師通電話，心情常常很不好，她也不想被捲進這團漩渦中。

根據專門報導名流八卦的「Star」雜誌，布萊德彼特很想開心與伊妮絲迪拉蒙好好談戀愛，無奈離婚戰沒有收場，他的心情就不能放鬆，這也成為裘莉報復他的狠辣手段。就算要請律師很花錢，而裘莉的財產跟布萊德彼特有差距，她仍然持續砸錢繼續鬧，三不五時就來新招，布萊德彼特又是困擾，又必須隨時應戰，他和伊妮絲有如被裘莉這朵大烏雲給籠罩。布萊德彼特早就希望事情趕快落幕，卻又不接受不公平的結果，因而裘莉不管怎麼出招，他都要跟她鬥到底，自己也不確定何時才能夠有結束。

除了布萊德彼特身為當事人感到厭煩，布裘的小孩、尤其是親生長女喜蘿也覺得媽媽真的不該再這樣鬧下去，趕快結束就能夠各自趕快迎接新的人生，可惜裘莉向來固執，從來沒有別人能勸得動她，她要到何時才甘心放手？恐怕還有得等。

布萊德彼特（左）與伊妮絲迪拉蒙的戀情據傳也因他遲遲未能徹底離婚而蒙上陰影。圖／摘...
布萊德彼特（左）與伊妮絲迪拉蒙的戀情據傳也因他遲遲未能徹底離婚而蒙上陰影。圖／摘自entertainmenttonight IG

布萊德彼特 裘莉

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