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「康熙」復活還沒定案 「巨星來賓曝光」藝人搶著上

記者李姿瑩／台北即時報導
蔡康永（左起）與詹仁雄、小S一起開會討論未來合作可能。圖／摘自臉書
蔡康永（左起）與詹仁雄、小S一起開會討論未來合作可能。圖／摘自臉書

小S和蔡康永主持的「康熙來了」是台灣綜藝史上的里程碑，就算節目收攤多年，至今仍有各種經典片段在社群網路上流傳。今傳出製作人詹仁雄已經向中天電視台提案，希望重組「康熙來了」班底，再創綜藝盛世。對此，電視台回覆確實有初步接觸，但細節尚未確定。

以當年「康熙」的收視率和話題討論熱度，在現在仍無節目能出其右。而蔡康永和小S過去雖然有合體經驗，但效果和擴散程度都跟當年無法相比，如今「康熙」復活希望濃厚，詹仁雄也公開和蔡康永、小S開會討論的照片，小S故意把胸貼貼在眼睛上，展現胸貼各種妙用。

詹仁雄表示，他確實向中天提案，也希望「康熙來了」能重新集結小S和蔡康永。至於節目內容和方向，一切都還沒決定，光是小S和蔡康永能否順利合體，就是一大難題，畢竟小S要顧及家庭，正打算陪女兒出國念書，如果順利談妥，最快暑假後就能看到新版「康熙」。

然而蔡康永和小S方面都沒有正面承認合體計畫。蔡康永經紀人直接表示：「目前沒有這樣的計畫，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開，就想太多了。」小S也故意說那天吃飯是和詹仁雄討論胸貼的用法，還沒想好要不要合體。

有趣的是，主持人不肯鬆口，來賓們倒是蠢蠢欲動。詹仁雄透露來賓人選都還在討論，屆時要看宣傳檔期和藝人意願。但網路上已經傳出節目邀請的卡司包括下半年來台開唱的劉德華、張學友，還有第一名模林志玲、AKIRA夫妻，以及大S和具俊曄夫妻，包括五月天都是豪華來賓之一。

當年「康熙」捧紅不少藝人，減重名醫邱正宏今天在活動上就說，自己是當年上「康熙」最多次的醫生，只要聊減肥話題幾乎都會找他。這些片段在兩岸的網路平台上持續瘋傳，邱正宏因此名揚海外成為詐騙集團移花接木的對象。他直說如果「康熙」復活，絕對要再去上節目。

小S 林志玲 詐騙集團

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