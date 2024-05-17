「歌手」汪蘇瀧被吐槽「難聽」那英也被虧「守不住了」

那英演唱「掙脫」被發現一直盯著提詞器還用手指著，甚至3度忘詞唱錯。（取材自微博）

「歌手2024」第二期排名出爐，除了排名墊底的楊丞琳 慘遭淘汰，排名第五的汪蘇瀧唱「血肉」被吐槽「難聽」，還登上熱搜。一般認為，楊丞琳被淘汰後，壓力給了汪蘇瀧。

「歌手2024」第二期排名：第一名Faouzia、第二名那英、第三名Chante Moore、第四名海來阿木、

第五名汪蘇瀧；二手玫瑰、楊丞琳遭淘汰，杭蓋樂團、黃宣揭榜成功。針對排名，網友有意見，認為這個排名飯圈化了，「那英有種故作輕鬆的感覺，而且還沒記住歌詞，得了第二。汪蘇瀧唱的難聽還沒被淘汰。楊丞琳唱的不錯被淘汰了。」

不少網友認為楊丞琳淘汰太早，點名汪蘇瀧此次唱功平平，高音有點唱不上去，朗誦感情不夠充沛、詞藻也不夠華麗，卻因打親情牌獲得不少票數；還有人建議他未來選擇一些符合自己音樂擅長曲風，甚至有網友在「晉江論壇」以「汪蘇瀧唱的這麼難聽都沒淘汰，這冠軍內定了吧」為主題，討論他的表現。

另外，網友也認為排名第二的那英演唱「掙脫」期間被發現一直盯著提詞器還用手指著，甚至3度忘詞唱錯，網友狂虧「英子守不住了」也上熱搜，網友認為她後半段狀態明顯比前半段好，高音沒打開顯示仍緊張。