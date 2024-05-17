吃螺絲又忘詞 楊丞琳「歌手2024」慘遭淘汰

楊丞琳一度吃螺絲。圖／摘自湖南衛視

楊丞琳 上回在「歌手2024」飆高音表現引發網友熱議，首集表現不如預期，只拿下倒數第二名。第2集中國時間17日晚上8點直播登場，她選唱林俊傑「不為誰而作的歌」，和上周相比，她依舊非常緊張，吃螺絲、唱漏歌詞，不少網友更是直指「第一句就被嚇到」、「唱功真的差」、「別污辱JJ了」，而今天的最終結果，那英獲得第二、Chanté Moore第三，第一名則是Faouzia Ouihya，楊丞琳則排名墊底，加上上周表現也是倒數第二，最終被淘汰出局。

第2集除了楊丞琳、那英等7位歌手外，另外邀來YELLOW黃宣、中國「杭蓋樂隊」擔任「揭榜歌手」，就會取代原卡司最後1、2名，而兩人最後揭榜成功，踢走楊丞琳和二手玫瑰。「我覺得，我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，

收穫到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方，想跟支持我的朋友說，不要覺得遺憾，可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！後面的演唱會見囉！巡演還在跑。」