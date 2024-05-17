班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲 婚姻路背道而馳 撐不滿2年

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻被稱已經出問題好幾個月。（路透資料照片）

結婚還不滿兩年的班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 被傳恐將離婚，兩人目前都尚未正式宣告放棄，近日分別被狗仔拍到外出，手上都還戴著婚戒。不過不想離婚，在一起生活又不快樂，且沒能找到彼此都舒服的方式，專門報導名流八卦的「Us」雜誌則稱他們的婚姻在幾個月前就已經出問題了。

當初班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲再續20年前的情緣，讓不少粉絲對於愛情又有了信心，他們也相信經過這麼多年從錯誤中學習，彼此都已經更成熟、更知道該怎麼去經營這一段婚姻，無奈個性上的差異真的不是有愛情、願意包容就能夠當做它不存在。珍妮佛不僅是眾所熟知的控制狂，也是有目共睹的工作狂，她砸大錢做新專輯還拍紀錄片，歌詞裡大膽唱出與班艾佛列克閨房內的情趣，讓喜歡低調的班非常尷尬，又不能不公開支持。

其實在珍妮佛的紀錄片裡，班就說過自己不可能跟她結婚還奢望彼此的相關細節不會三不五時就出現在社群網站 上，因為這就像是你跟船長結婚又不想碰到水，是完全沒有可能的。對於婚後和珍妮佛個性上的衝突，班似乎早就已經察覺，可惜無法有個完美的解決方式。近來珍妮佛又加緊腳步要投入巡迴演出，班乾脆自己也忙著去拍「會計師」第2集，很合理的不用回到跟珍妮佛共有的家，也因為兩人各自住在自己的家，缺乏相處，外界更看壞他們的婚姻。