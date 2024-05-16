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24歲日女星2代改拍成人片 驚曝媽媽是偶像

記者陳建嘉／即時報導
AV女星西元明沙自爆收入全給爸媽。圖／摘自IG
AV女星西元明沙自爆收入全給爸媽。圖／摘自IG

24歲AV女優西元明沙除了拍攝成人影片，也是偶像團體「JUGS MAFIA」成員，還因為吐露媽媽是80年代超紅偶像女團「小貓俱樂部」成員，雖然未說出名字，但已經引發議論，而她最近遇到「偶像薪資危機」，拍AV和偶像的收入都由父母管理，身上只剩下約13美元，甚至哭喊「可不可以給我錢」。

西元明沙最近在X上分享近況，並貼出一張她手拿2000元日幣（約13美元）的照片，指出現在收入由父母管理，每個月領10萬元日幣（約65美元）零用錢生活，「我要哭了，這個月全部財產只剩下這樣」，而她因為還是偶像，有一定開銷，讓她直言很難過活，「可不可以每天都給我錢？」

網友也心疼留言，「都已經在工作賺錢了，每個月只拿10萬元有點少吧？」、「可以理解爸媽是因為出於擔心跟關愛，不過還是有點令人窒息」。先前西元明沙就提到自己有薪資危機，原來是現在日本偶像的「發票制度（インボイス制度）」影響，各種雜項、手續費，加上經紀公司抽走50%，實際拿到手的收入所剩不到一半。

所謂的「發票制度」，從2023年10月開始執行，是向交易方正確傳達消費稅率和稅額，如果是從前，年營業額若未達1000萬日圓（約6.5萬美元），可免除應繳消費稅，但若成為發行發票的「課稅企業」就要負擔10％的消費稅。西元明沙更表示，偶像薪酬因為發票有各種手續費，加上經紀公司可以抽成一半，所以實際收入其實更少。

AV女星西元明沙自爆收入全給爸媽。(圖／摘自IG)
AV女星西元明沙自爆收入全給爸媽。(圖／摘自IG)
AV女星西元明沙自爆收入全給爸媽，全身只剩2000日圓。(圖／摘自IG)
AV女星西元明沙自爆收入全給爸媽，全身只剩2000日圓。(圖／摘自IG)
日本24歲女偶像西元明沙仍在下海拍謎片，曾自曝母親是前女星。(圖／摘自IG)
日本24歲女偶像西元明沙仍在下海拍謎片，曾自曝母親是前女星。(圖／摘自IG)

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