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孩子犯錯道歉有效嗎？鄧惠文提問5問題「比道歉關鍵」

記者黃保慧／即時報導
「公視主題之夜SHOW」播出3部電影短片，主題論壇以「當孩子犯錯， 要他道歉 真的是為他好？」為題，由心理專家鄧惠文擔任主持(前排左）。圖／公視提供
「公視主題之夜SHOW」播出3部電影短片，主題論壇以「當孩子犯錯， 要他道歉 真的是為他好？」為題，由心理專家鄧惠文擔任主持(前排左）。圖／公視提供

「公視主題之夜SHOW」本集論壇主題以「當孩子犯錯， 要他道歉 真的是為他好？」為題，邀請心理專家鄧惠文擔任主持，和曾有被迫道歉經驗的多位公民來賓，共同思辨面對孩子犯錯後，比「要求道歉」更重要的事，並從各自分享的親身經歷中找尋應對方式，與其做法會對孩子所造成的影響。

節目上，主持人鄧惠文提問5個有關「孩子犯錯」的情境問題，讓現場公民來賓透過設想進行思辨交流，來賓們紛表當孩子犯錯時，除了「不預設立場」、「先處理情緒、再處理事情」以外，教導他們「引發思考」與「負責」或許比要求道歉更關鍵，也強調大人的處理方式會對孩子產生的影響及重要性。鄧惠文在參與討論後則深有感觸表示，「我從剛剛訪談到現在，心裡有個警惕是，我們多麼容易用我們自己想要的方式去對待別人，不要用我的想法去預設，每一個小孩喜歡怎樣。」

為試圖探究孩子在犯錯後的感受，鄧惠文向曾誤丟父母貴重物品經歷的來賓模擬提問：「你為什麼會把這些東西丟掉呢？」來賓進入情境略顯驚恐回答：「我真的沒有看到裡面是我們買的東西」，鄧惠文刻意開玩笑反問：「我沒有生眼睛給你嗎？」帶負面情緒的逼真演出讓現場公民大喊：「太嚴厲！沒有冷靜」，她笑說：「這個沒有冷靜？重來，NG！」，接著改以「正向教養」方式引導對方表達情緒，順利達成溝通和共識，但這段體會做為父母要忍住接納孩子犯錯情緒的橋段，也讓鄧惠文不禁直呼：「父母真難當！」

究竟孩子犯錯後，「道歉」是否真的為首要之事？曾以自身故事寫下小說「走過愛的蠻荒」、投入偏鄉教育的逆境兒少教育工作者文國士，回憶起自己青少年時期抽菸的例子不諱言表示：「那時如果讓我覺得你是很不能溝通或很不懂得同理的大人，那不要說抽菸了，其他希望、甚至我覺得我想要做的改變，但因是你跟我講，我反而不想要變。」他認為處理孩子的問題時，心裡要有先後排序，分享自己是後來在高中時期從導師身上獲得同理的感受，現在也不會使用大人威權或過於嚴肅的方式與孩子溝通。

「公視主題之夜SHOW」播出3部電影短片，主題論壇以「當孩子犯錯， 要他道歉 真...
「公視主題之夜SHOW」播出3部電影短片，主題論壇以「當孩子犯錯， 要他道歉 真的是為他好？」為題。圖／公視提供

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