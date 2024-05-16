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國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

金智媛機場遭人群推擠 現場僅2保鑣粉絲都怒了

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/geewonii/' target=_blank>instagram</a>、翻攝自YouTube
圖／擷自instagram、翻攝自YouTube

前陣子主演《淚之女王》人氣再攀顛峰的南韓女星金智媛，日前出席活動後返回韓國的他，在機場遭大批粉絲、媒體包圍，甚至越到後面越寸步難行，場面一度混亂。雖然金智媛始終都保持微笑並收下粉絲遞上的禮物跟信件，而觀看他入境直播的粉絲們也發現當時只有兩名保鑣一左一右圍在他身邊，對於大量湧上的人群明顯表現得相當吃力，讓粉絲氣喊公司疏忽金智媛的人身安全。

影片中金智媛一直保持笑容並收下粉絲遞上的信件，對於粉絲要求比心也都照做。不過隨著現場情況越來越混亂，包括當時拍攝的記者都發出哀號聲，還有人不斷喊著：「等一下，等一下！」金智媛一行人到後面更是寸步難行，他期間也不斷出聲提醒旁人小心腳步，中間也被擠到露出苦笑稱我們現在被推來推去了。即使如此他仍未露出不耐的神色，直到最後都對粉絲比出愛心。

影片曝光後不少粉絲都擔心他的安危，也驚訝公司竟然只派兩名保鑣護送他，對比前來看金智媛的粉絲還有大批記者媒體，保鑣人數明顯不足以應付大量人群，無疑是把金智媛暴露在危險的環境中。粉絲看得氣喊公司忽視金智媛的人身安全，要求下次出席類似場合需改進。

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