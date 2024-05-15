我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐大華生畢業盼留美國 一原因「棄傳播改從事金融」

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

國家隊來了？王力宏傳要當「歌手」救兵 網友這麼說…

娛樂新聞組／即時報導
王力宏傳出將加盟「歌手2024」，引發網友熱議。(取材自微博)
王力宏傳出將加盟「歌手2024」，引發網友熱議。(取材自微博)

綜藝節目「歌手2024」近日回歸，打出真唱不修音直播模式，連歌后那英都緊張到做噩夢，最後更只拿下第三名成績，前兩名皆為外國歌手。網友於是高喊節目組邀請「國家隊」等級歌手上台，其中韓紅等人表示願意「請戰」。但近日，網傳有兩位新歌手加入，據稱是王力宏、杜德偉。消息一出，立刻登上熱搜。

「歌手2024」播出後，掀起極高討論度，全網沉浸在「搖人」助陣的氛圍之中，不少知名歌手紛紛被點名。但王力宏的名字一出現，立馬成為網友議論焦點。不少人抱持懷疑態度，稱「背負婚姻醜聞的他，節目組能否接納嗎？」但也有不少人樂觀其成，讚他「有這個實力」、「應該能帶來驚喜」。

眾所周知，王力宏和李靚蕾2019年開始鬧離婚，導致王力宏人氣暴跌，不過隨著時間過去，他的口碑漸漸回升，王力宏曾在演唱會上公開喊話，「你們比我還要了解這件事情，但那都不是我」。

消息並指出，王力宏將於5月底正式登場。

而之前「請戰」掀起話題的韓紅，也有了新動作，據稱她主動聯繫了節目組，但目前節目組尚未想出如何安排她這個大咖。

此外，另有網友爆料，第二期「歌手」將有來自台灣的黃宣和杭蓋樂團加盟，甚至連歌單都已流出。

對此，不少網友並不看好，紛紛吐槽，「這倆是誰，這真的沒有劇本嗎？ 、「別成為下一個二手玫瑰」。後續發展尚待觀察。

王力宏 李靚蕾

上一則

王思佳經紀人來美生混血萌娃「燒掉的錢可買一間房」

延伸閱讀

中國藝人「歌手2024」慘輸 需國家隊？韓紅：我請戰

中國藝人「歌手2024」慘輸 需國家隊？韓紅：我請戰
中國藝人「歌手」輸慘… 網喊「國家隊」助陣 韓紅發聲了

中國藝人「歌手」輸慘… 網喊「國家隊」助陣 韓紅發聲了
「歌手2024」全程直播 那英緊張忘詞 楊丞琳走音

「歌手2024」全程直播 那英緊張忘詞 楊丞琳走音
「歌手2024」搞直播 A咖嚇到不敢來、那英頻做噩夢

「歌手2024」搞直播 A咖嚇到不敢來、那英頻做噩夢

熱門新聞

曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
神預言 30年前廣告已揭露今年物價

神預言 30年前廣告已揭露今年物價
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危